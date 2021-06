La panne des numéros d'urgence en France pourrait être à l'origine de plusieurs décès

Une gigantesque panne a touché pendant 7 heures à partir de mercredi en fin d'après-midi les numéros d'urgence permettant de joindre la police, les pompiers et le Samu. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Texte par : RFI Suivre 3 mn

En France, on en sait un peu plus sur la gigantesque panne qui a touché pendant 7 heures à partir de mercredi 2 juin en fin d'après-midi les numéros d'urgence permettant de joindre la police, les pompiers et le Samu. Le patron de l'opérateur Orange a présenté ses excuses. Une panne qui pourrait être à l'origine de plusieurs décès.