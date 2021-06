Covid: un code couleur mis en place pour les voyageurs arrivant en France

Le gouvernement français est au chevet du tourisme, un secteur qui pesait, en 2019, 7,5% du PIB et 2,9 millions d'emplois. Ce vendredi, le secrétaire d'État chargé du Tourisme a rassemblé une trentaine d'ambassadeurs pour sonder les possibilités de retour des touristes. Un code couleur déterminera les conditions d'accueil des voyageurs en France à partir de mercredi prochain 9 juin.

Orange pour les Américains et les Britanniques, vert pour les Européens, les Libanais ou les Japonais, rouge pour les Brésiliens, les Turcs ou encore les Sri-lankais, ce code couleur vise à trier plus facilement les voyageurs.

Pour ceux arrivant des pays classés verts, plus besoin de motif impérieux ni de test PCR s'ils sont entièrement vaccinés avec l'un des 4 vaccins autorisés par l'Union européenne.

Pour tout savoir afin de vous déplacer à l’étranger ou accueillir des voyageurs étrangers, le mode d’emploi c’est par ici ⤵️https://t.co/1iDinRZZWThttps://t.co/hjn6z009xV pic.twitter.com/CfcBhRq6g6 — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) June 4, 2021

En revanche, les visiteurs des pays classés rouges ont toujours besoin d'un motif impérieux pour venir en France et d'un test, même s'ils sont vaccinés.

Pour les classés orange, la catégorie la plus importante, c'est un peu plus complexe : un PCR est exigé en plus du vaccin, sinon il faudra un motif impérieux, un test négatif et s'auto-isoler pendant 7 jours.

Cette carte à code couleur reste difficile à trouver sur les sites officiels ; elle est pourtant censée rendre plus lisibles les formalités d'entrée sur le sol français et attirer cet été les touristes dans l'hexagone, qui était avant la pandémie la première destination touristique mondiale.

À compter du 9 juin, les voyages entre la France et les pays étrangers se feront selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays, classés 🟢,🟠ou🔴 et de la vaccination des voyageurs. Toutes les informations sur https://t.co/1iDinRZZWT. pic.twitter.com/8TGWV6Ctog — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) June 4, 2021

