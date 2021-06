Panne des numéros d'urgence en France: enquêtes autour de quatre décès

Le Premier ministre Jean Castex s'est voulu rassurant lors d'un déplacement dans une caserne de pompiers à Paris, ce 4 juin : « Les choses sont rentrées dans l'ordre ». Mais les graves dysfonctionnements des numéros d'urgence ont peut-être causé quatre décès.

Un bébé de deux ans et demi en Vendée, un homme de 63 ans dans le Morbihan et deux personnes à La Réunion : quatre décès pourraient avoir un lien avec la panne des numéros d'urgence, a annoncé Jean Castex qui a précisé que c'était désormais à la justice de se prononcer.

En parallèle des enquêtes judiciaires ouvertes, le gouvernement a lancé un audit externe. « Maintenant, il faudra établir très clairement la cause des faits qui se sont produits, et surtout les moyens pour qu'ils ne se reproduisent plus. L'État a immédiatement ordonné une inspection dont les résultats seront rendus en toute transparence dès qu'ils seront connus », a insisté Jean Castex

L'opérateur de télécoms Orange a également lancé une enquête interne confiée à l'inspection générale du groupe. Ses conclusions devraient être connues d'ici à une semaine.

Orange sous pression

L'entreprise qui a présenté ses excuses exclut pour l'instant l'hypothèse d'une cyberattaque, d'un acte de malveillance ou d'une erreur humaine et met en avant la probable défaillance d'un logiciel pour expliquer cette panne inédite.

Le PDG Stéphane Richard est sous pression à un an de la fin de son mandat. Message sur Twitter, deux entretiens dans les médias et annonce du lancement d'une enquête interne : Stéphane Richard vit l'une des crises les plus graves depuis sa nomination à la tête de l'ex-France Télécoms. Il a même été convoqué à Beauvau pour donner des éclaircissements sur cette panne inédite des numéros d'urgence.

