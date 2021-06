Quels sont les enjeux du 2nd tour de quatre élections législatives partielles en France?

Ce dimanche 6 juin se déroule le second tour de quatre élections législatives partielles. Les résultats d’au moins deux d’entre elles seront scrutés avec une attention particulière au niveau national, à Paris et dans le Pas-de-Calais.

Un poste au gouvernement en jeu et un test pour la majorité : la candidature dans le Pas-de-Calais de la ministre chargée de l’Autonomie Brigitte Bourguignon s’annonçait piégeuse. Le 1er tour a finalement tourné à l’avantage de l’ancienne socialiste, avec près de 13 points d’avance sur la candidate du Rassemblement national qu’elle affronte au second tour. Brigitte Bourguignon devrait pouvoir compter sur les voix des Républicains et du Parti socialiste qui ont appelé à faire barrage à l’extrême droite, mais attention à la participation, moins de 25% des inscrits il y a une semaine.

Dans le 20e arrondissement de Paris, les électeurs se sont faits encore plus rares, à peine plus de 15% d’entre eux se sont déplacés dimanche dernier. Chaque voix pourrait donc peser lourd lors de ce second tour pour départager la socialiste Lamia El Aaraje et l’Insoumise Danielle Simonnet. Une défaite dans ce bastion historique du Parti socialiste ferait mauvais genre pour les ambitions présidentielles de la maire de Paris Anne Hidalgo, dont Lamia El Aaraje est une protégée. Et c’est bien ce qu’espère le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, désireux d’apparaître comme l’unique recours de la gauche en 2022.

Les deux autres législatives partielles se déroulent dans l'Indre où la candidate UDI Sophie Métadier, soutenue par LR et LaREM, fait office de favorite. Dans l'Oise, Victor Habert (LR) espère prendre la succession de son oncle Olivier Dassault, mort accidentellement en mars. Il a recueilli 58% des voix au premier tour, mais sans atteindre le quorum nécessaire de 50% de participation.

