France: plus d'un millier de personnes dans les rues de Paris à la mémoire de Clément Méric

Le 5 juin 2013, Clément Méric, 18 ans, militant d’extrême gauche, était tué par deux skinheads à Paris lors d'une rixe. Le 4 juin 2021, les agresseurs, Esteban Morillo et Samuel Dufour, ont été condamnés - en appel - respectivement à 8 et 5 ans de prison. Ce samedi, une marche en hommage à Clément Méric a réuni 1 600 personnes à Paris entre la place de la République et la place Gambetta.

Avec notre envoyée spéciale sur place, Agnès Rougier

Plus de 1 500 militants et sympathisants de la CGT, de l’Union communiste libertaire, du syndicat Solidaires et de la Confédération nationale du travail ont appelé à la lutte antifasciste à l’occasion de la marche à la mémoire de Clément Méric, militant tué en 2013 par des skinheads. Pour Frédéric, l’un des anciens professeurs de Clément Méric, c’est un devoir d’être là : « En hommage à notre camarade Clément Méric, que j’ai eu la chance de connaître, qui était un petit gamin adorable, qui voulait faire ses études à Paris et qui est mort dans les conditions dramatiques qu’on connait. Et au nom de la montée des extrêmes droites et des mouvances fascistes, néonazies, tout ce conglomérat de pensées mortifères, il était de mon devoir d’être présent aujourd’hui ».

Pas de « légitime défense »

Vendredi 4 juin, les deux agresseurs, Esteban Morillo et Samuel Dufour, passaient en appel devant la cour d’assise de l’Essonne. Leurs peines de prison ont été réduites respectivement à 8 ans et 5 ans, mais les assises ont rejeté, à la majorité absolue, la « légitime défense » plaidée par les agresseurs. Pour Françoise, manifestante, la prison n’est pas la seule punition pour les agresseurs : « Je pense que déjà, pour Morillo, sa peine sera dans sa tête toute sa vie et cela ne devrait plus jamais exister. Il faut s’expliquer autrement que par les coups ». Et la manifestation s’est terminée dans le calme, place Gambetta dans le XXe arrondissement de Paris.

