Policier assassiné sur les Champs-Élysées en 2017: le procès s'ouvre ce lundi

Quatre hommes sont jugés à partir de ce lundi 7 juin à Paris pour leur implication présumée dans l'assassinat terroriste d'un policier en 2017 sur les Champs-Elysées. Ils sont accusés d'avoir aidé l'assaillant à se procurer son arme. L'attaque avait suscité une vive émotion et marqué la campagne présidentielle.

Le tueur ne sera pas dans le box. Le 21 avril 2017, Karim Cheurfi, un Français de 39 ans, s'était approché d'un car de police garé en haut des Champs-Élysées et avait tiré à l'arme automatique. Assis au volant, Xavier Jugelé, touché par deux balles, succombait. Deux autres policiers et une touriste étaient blessés, l'assaillant abattu. Son attaque a été immédiatement revendiquée par le groupe État islamique (EI).

Sur les bancs des accusés, il y aura quatre hommes : trois sont poursuivis pour détention et/ou cession d'armes. Seul à être jugé avec la qualification terroriste, Nourredine Allan, un Franco-Algérien de 31 ans, qui est accusé d'avoir vendu la kalachnikov au tueur. Il est poursuivi pour association de malfaiteur terroriste. Car même si le parquet exclut chez lui toute radicalisation, il estime qu'il a vendu l'arme en sachant que Karim Cheurfi « avait une volonté résolue et affichée d'attenter à la vie » de policiers.

Nourredine Allan, délinquant multirécidiviste, nie avoir fourni l'arme et conteste la qualification terroriste. Son avocate Me Clarisse Serre souligne d'ailleurs que « même le motif terroriste islamiste de l'assaillant est sujet à caution ».

C'est en prison que Karim Cheurfi, condamné en 2005 pour avoir tiré, déjà, sur un policier, se serait radicalisé. Sa famille soutient, elle, que le trentenaire, suivi pour des problèmes psychatriques, était plus un délinquant instable qu'un terroriste.

Un hommage national avait été rendu au policier, élevé à titre posthume au rang de capitaine et fait chevalier de la Légion d'honneur. L'attaque avait marqué l'opinion et la campagne pour la présidentielle à trois jours du premier tour. La fin de la campagne en avait été durcie, et les débats sur la lutte antiterroriste replacés au cœur de l'élection alors que la France avait subi en 2015 et 2016 une vague sans précédent d'attentats.

Le procès qui se déroule devant les assises spéciales du tribunal de Paris est prévu jusqu'au 18 juin.

