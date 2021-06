France: la PMA pour toutes les femmes, dernière ligne droite

En France, l'examen du projet de loi de bioéthique, qui prévoit la PMA pour toutes, entame ce lundi sa dernière étape parlementaire. Une dernière navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il s'agit de la 3e lecture pour ce texte.

Publicité Lire la suite

C'est un parcours plutôt atypique pour ce projet de loi qui divise profondément les parlementaires. Il a commencé à l'automne 2019. Il y a un an, le Sénat, majoritairement à droite, avait voté en faveur de l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes, mais avait exclu sa prise en charge par la Sécurité sociale. Elle devenait donc payante pour les célibataires et les couples de femmes. Deuxième lecture, début 2021. Les sénateurs adoptent un texte, amputé de cette mesure phare.

Retour donc aujourd'hui à la case départ, ou presque. Les députés sont repartis pour 12 heures et demie de débats, d'ici vendredi 11 juin. Le texte sera à nouveau examiné au Sénat le 24 juin. Le dernier mot reviendra à l'Assemblée nationale, début juillet.

Les députés très divisés

1 550 amendements ont été déposés. Les deux tiers par l'opposition de droite. Pour elle, ce texte permet de priver volontairement un enfant d'un père. Elle entérine aussi le droit à l'enfant, qui pourrait un jour ouvrir l'accès à la GPA, la gestation pour autrui, aux hommes seuls et aux couples d'hommes.

La majorité n'a de cesse, pourtant, de répéter que le recours à une mère porteuse est une ligne rouge infranchissable. La droite accuse l'exécutif de vouloir imposer un passage en force de ce texte.

Dans une tribune récente dans le quotidien La Croix, près de 80 parlementaires Les Républicains dénonçaient une absence de sens des priorités du gouvernement. Ils estiment qu'il existe des sujets bien plus urgents, pour un Parlement déjà débordé. Et que les questions sociétales peuvent attendent alors que le pays traverse une crise sanitaire.

Une promesse électorale

Pour Emmanuel Macron, il s'agit de tenir une promesse, celle d'une réforme sociétale qui marquerait son quinquennat. La seule... Mais des femmes attendent depuis bien plus longtemps, puisque c'était aussi une promesse du président socialiste François Hollande. Beaucoup espéraient que l'ouverture de la PMA accompagne le mariage pour tous en 2013.

Or, pour ces femmes, neuf ans, c'est une éternité. Les plus chanceuses font le choix de partir à l'étranger. Onze pays de l'Union européenne ont déjà ouvert la PMA à toutes les femmes. Certains ont même ouvert leurs frontières à celles qui ne peuvent pas y avoir recours dans leur propre pays. C'est le cas notamment de l'Espagne, de la Belgique, du Danemark ou encore de la République tchèque. Évidemment, tout cela à un coût : entre 6 000 et 11 000 euros.

Mobilisation des anti

Les militants de la Manif pour tous, qui avaient combattu le mariage homosexuel en 2013, sont encore très mobilisés. Ils prévoient d'ailleurs des rassemblements ce lundi et ce mardi devant l'Assemblée.

Début 2020, ils étaient plus de 40 000 à défiler dans les rues de Paris. Mais leur position est minoritaire. Un sondage réalisé par l'institut Ifop pour l'association des familles homoparentales indique ce lundi 7 juin que 67% des personnes interrogées sont favorables à la PMA pour toutes.

Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, espère les premières grossesses, possibles grâce à cette loi, à la rentrée de septembre 2021.

Mais si l'on en croit les associations, son vœu restent pieux. Elles rappellent que dans les centres de PMA, il y a un délai d'attente moyen d'un an pour les couples hétérosexuels pour une insémination avec donneur de sperme, et de trois ans s'il y a besoin d'un don d'ovocytes.

D'ici là, de nombreuses femmes auront encore franchi des frontières pour réaliser leur projet de famille ou auront eu recours à des inséminations artisanales, en dehors de tout cadre médical.

► À lire aussi sur RFI Savoirs: Les mots de l'actualité sur RFI : La PMA

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne