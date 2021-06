Présidentielle en France: le RN fait front face à la possible candidature d’Éric Zemmour

Depuis quelques mois, le bruit court que le polémiste Éric Zemmour aurait des ambitions présidentielles, poussé par certains soutiens. Ce week-end, le phénomène médiatique a pour la première fois admis qu’il réfléchissait « à passer à l’action ». Une petite phrase qui a crispé le camp de Marine Le Pen.

« Je pense beaucoup de bien d’Éric Zemmour, un intellectuel mais pas un candidat » ; « un homme de télé, mais pas un homme de meeting ». Et voilà Éric Zemmour rhabillé pour l’hiver par la garde rapprochée de Marine Le Pen.

Au lendemain d’une émission dans laquelle le polémiste confirme qu’il réfléchit à 2022, le mot d’ordre est simple : déminer. « Oui, il a des velléités d’y aller, mais il finira par être lucide », veut croire un cadre.

Invité sur RFI, l'eurodéputé RN Jérôme Rivière a quant à lui plaidé en faveur d'un « duo » entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, comme celui constitué par l'intellectuel « Raymond Aron et le général de Gaulle ». « Vous avez une personnalité qui fait du débat, qui pose les choses sur un plan intellectuel, et de l'autre côté une personnalité qui est dans le domaine politique et va se présenter devant les électeurs » pour leur « proposer un projet », a détaillé Jérôme Rivière. « C'est comme ça que les choses vont se résoudre dans les mois qui viennent ».

« Passer à l'action »

Journaliste au Figaro et éditorialiste sur la chaîne CNews, Éric Zemmour a dit dans un entretien au média Livre noir réfléchir de plus en plus à « passer à l'action ». « Je fais de plus en plus de propositions, je pense de plus en plus à comment mettre en application ce que je dis », explique-t-il.

Dans cet entretien, le polémiste de 62 ans, condamné à deux reprises pour incitation à la haine raciale, revient sur ses thèmes de prédilection : l'immigration, l'islam et la « femme voilée », et croit assister en France à un « changement de peuple » et « une guerre de civilisation »

Marine Le Pen s'est donc fendu d'un appel téléphonique. « N'affaiblissez pas le camp national », lui aurait dit la candidate à l'Élysée. Car Éric Zemmour pourrait la priver d'une poignée de points décisifs en 2022. « Il ne doit pas être notre Taubira », s'inquiète une figure d'extrême droite qui s'interroge sur le timing : pourquoi se lancer alors que le RN – et Marine Le Pen – pourraient franchir un cap aux régionales.

D'après la lettre Politico, Éric Zemmour serait en quête d’un directeur de campagne.

