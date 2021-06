Publicité en ligne: Google va payer 220 millions d'amende en France

L'Autorité française de la concurrence a annoncé, lundi 7 juin, avoir infligé 220 millions d'euros d'amende à Google pour avoir favorisé ses propres services dans le secteur de la publicité en ligne.

Publicité Lire la suite

Le géant du numérique a favorisé ses propres services de publicité en ligne. « L'Autorité a constaté que Google a accordé un traitement préférentiel à ses technologies propriétaires proposées sous la marque Google Ad Manager », a indiqué l'Autorité française de la concurrence dans un communiqué publié lundi 7 juin.

Google « n'a pas contesté les faits » et l'amende a été décidée dans le cadre d'une procédure de transaction avec le géant américain, a indiqué l'Autorité de la concurrence qui avait initialement été saisie par trois groupes de presse, News Corp, Le Figaro et Rossel. Le groupe Figaro s'était ensuite retiré de la procédure.

« Les pratiques en cause sont particulièrement graves, car elles ont pénalisé les concurrents de Google sur le marché des SSP [plates-formes sur lesquelles les éditeurs mettent en vente leurs espaces publicitaires, NDLR] et les éditeurs de sites et d'applications mobiles », dont notamment les éditeurs de presse, explique également le communiqué.

« Une décision historique »

Alphabet, la maison mère de Google, a réalisé 55,31 milliards de dollars (environ 45,48 milliards d'euros) de chiffre d'affaires au premier trimestre 2021, majoritairement grâce à la publicité en ligne.

Au-delà de la sanction financière, Google a proposé des engagements visant à résoudre les problèmes mis en évidence par l'enquête de l'Autorité. « C'est une décision historique », car « c'est la première décision au monde se penchant sur les processus algorithmiques complexes d'enchères par lesquels fonctionne la publicité en ligne "display" [qui vient s'afficher sur les écrans des internautes, NDLR] », a souligné la présidente de l'Autorité française de la concurrence, Isabelle de Silva, dans une conférence de presse.

L'entreprise fait face à des poursuites des autorités de plusieurs pays sur le front du droit de la concurrence.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne