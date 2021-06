France: le Conseil d'État juge illégale la technique des «nasses» lors des manifestations

Le Conseil d'État a annulé ce jeudi plusieurs dispositions phares du schéma national du maintien de l'ordre publié en 2020. BERTRAND GUAY / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Conseil d'État a annulé ce jeudi plusieurs dispositions phares du schéma national du maintien de l'ordre du 16 septembre 2020 porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. La haute juridiction juge ainsi illégale la technique de la « nasse » lors des manifestations. Par ailleurs, les journalistes n'auront pas à s'accréditer avant une manifestation et ne devront pas non plus quitter les lieux en fin de rassemblement.