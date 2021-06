Covid-19 en France: «plan d'action immédiat» après un cluster de variant delta à Strasbourg

Quatre cas ont été détectés à la Haute école des Arts du Rhin (HEAR) à Strasbourg et 43 de cas contacts sont « en cours d’investigation ». L'école est fermée depuis jeudi 10 juin. On apprend ce samedi 12 juin seulement que les personnes infectées sont porteuses du variant indien, désormais appelé delta par l'OMS. C'est le premier cluster de ce type en Alsace. L’Agence régionale de santé du Grand Est a déclenché un plan de grande envergure dans les lieux fréquentés par les étudiants.

Avec notre correspondante à Strasbourg, Angélique Férat

Dès mercredi, les étudiants de la HEAR ont été invités à venir se faire dépister. Plusieurs étudiants et professeurs ont été testés positifs. Ce variant delta est 40 à 60 % plus contagieux, d’où la réaction des autorités. Des vaccinations ciblées seront donc effectuées durant le week-end. Un stand d’information et de dépistage a été installé sur le marché hebdomadaire tout proche et des délégués Covid vont faire le tour des bars et restaurants.

Le quartier de la Krutenau, où se situe la Haute école des Arts du Rhin, est fréquenté par les étudiants des beaux-arts mais aussi de l’université. Le campus principal est à quelques dizaines de mètres.

En outre, l’endroit regorge de restaurants et de cafés qui depuis l’arrivée du soleil ne désemplissent pas. Autrement dit, tous les ingrédients pour une potentielle propagation de ce virus dans la capitale alsacienne sont réunis. Le directeur de l’école espérait encore vendredi pouvoir tenir la remise de diplôme fin juin pour les 90 étudiants concernés.

« Criblage systématique »

Au total, 143 personnes ont été testées vendredi, dont 4 cas positifs et 43 « en cours d'investigation ». Les tests feront l'objet d'un « criblage systématique » afin de déterminer la présence éventuelle de variant, ajoute l'ARS.

L'agence ajoute avoir élaboré avec la préfecture un plan visant à « contenir toute reprise épidémique ». Des opérations de vaccination ciblées sont prévues au cours du week-end : 200 doses et autant de « créneaux dédiés » sont réservés dimanche à Strasbourg pour les étudiants et les personnels des bars et restaurant des quartiers ciblés. Ces personnes bénéficieront d'un accès prioritaire « coupe fil » pour s'inscrire, indique encore l'ARS.

Le week-end des 19 et 20 juin, 2 600 doses et créneaux seront encore réservés pour amplifier cette campagne de vaccination ciblée.

Accélération de l'épidémie Outre-Manche

Le variant Delta est soupçonné d'être particulièrement contagieux. Fin mai, le gouvernement britannique, confronté à une accélération de l'épidémie, estimait ainsi qu'il représentait entre la moitié et les trois quarts des nouveaux cas détectés outre-Manche.

L'épidémie Covid-19 dans le Bas-Rhin reste à un « niveau modéré » selon l'ARS, avec un taux d'incidence de 65 nouveaux cas pour 100 000 habitants au 11 juin 2021.

