Covid en France: de nouveaux tests de criblage pour détecter les variants

Alors que la France vient de passer sous la barre des 5 000 contaminations quotidiennes, il est désormais possible pour les autorités sanitaires d'identifier à nouveau les chaines de contaminations et isoler les personnes malades, notamment celles infectées par un variant porteur de mutations. © REUTERS - Stephane Mahe

Si la dynamique épidémique va dans le bon sens en France, l'inquiétude est toujours présente cependant, notamment à cause des variants et plus particulièrement le variant delta, apparu pour la première fois en Inde. Plus contagieux, il circule dans le pays, mais les autorités sanitaires ne savent pas précisément dans quelle mesure. De nouveaux tests PCR entrent donc en vigueur ce lundi 14 juin pour en savoir plus.