France: premières retrouvailles officielles entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe

Ian Langsdon, Pool via AP

Emmanuel Macron et Édouard Philippe, au palais de l'Éysée le 2 juillet 2020.

Édouard Philippe reçoit la médaille de grand officier de la Légion d'honneur des mains d’Emmanuel Macron ce mardi 15 juin à l’Élysée. C'est une tradition après au moins deux ans passés à Matignon, mais la cérémonie a été reportée à deux reprises à cause de la crise sanitaire. L'ancien Premier ministre, toujours très populaire dans les sondages, a pris ses distances avec Emmanuel Macron depuis son départ de Matignon en juillet dernier. De quoi alimenter les soupçons de rivalités.

Publicité Lire la suite

Un déjeuner et un dîner en près d'un an. Les deux hommes ne se sont pas vraiment manqué. À l’Élysée, l'entourage d'Emmanuel Macron n'a pas apprécié la campagne médiatique d’Édouard Philippe pour la sortie de son livre. Le credo « libre mais loyal, mais libre » de l'ancien Premier ministre inquiète. Aurait-il plus d'ambition qu'il ne veut bien le dire ?

Surtout qu’Édouard Philippe continue de faire fructifier son réseau. Le maire du Havre est en plein tour de France, enchaînant les photos avec les candidats aux régionales, de la République en Marche, mais aussi de la droite et parfois en même temps.

► À écouter aussi : À quoi joue Édouard Philippe?

La présidentielle en vue ?

Le week-end dernier, on l'a ainsi vu avec le candidat macroniste dans les Pays de la Loire avant de partager une bière avec la présidente sortante de la région, encartée chez Les Républicains. Édouard Philippe continue de faire « travailler la poutre », sa formule favorite, en restant flou sur son avenir.

Interrogé dans un documentaire sur son envie présidentielle, Édouard Philippe prend désormais le sujet au sérieux. « C'est une question assez compliquée », lâche, mystérieux, l'homme politiqué préféré des Français.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne