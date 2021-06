Régionales: le désintérêt des Français pour le vote inquiète la classe politique

À cinq jours des élections départementales et régionales, l’inquiétude monte dans les partis politiques. Selon des projections de l’institut de sondage Ifop Fiducial, jusqu’à 60% des électeurs pourraient s’abstenir avec des conséquences imprévisibles sur les résultats.

Reportage à l’Assemblée nationale d’Aurélien Devernoix

Olivier Becht avait milité pour un report à l’automne, voire à l'après-présidentielle du double scrutin départemental et régional. L’abstention massive qui pourrait intervenir dimanche n’étonne donc pas le député Agir : « Le vrai souci, c’est que nous n’avons pas pu faire une campagne électorale comme nous avons l’habitude de les faire. Impossibilité vraiment de faire du porte-à-porte, pas de possibilité de faire des grandes réunions publiques. Je pense que nous aurions été plus inspirés de tenir ces scrutins au moment où nous étions, en tout cas, un peu plus sûrs de pouvoir mener une campagne électorale comme nous avons l’habitude de les mener ».

Campagne tronquée

Une campagne tronquée, mais aussi une forme de lassitude générale liée à la fois à la crise sanitaire et un débat politique vampirisé par l’élection présidentielle, estime de son côté le député Les Républicains Philippe Gosselin. Pour lui, ce sont deux catégories d’électeurs qui vont se déplacer : les fidèles des partis et les mécontents : « Plus les antisystèmes se déplacent avec une faible participation, plus leur poids relatif est important. Cela peut ouvrir la porte à toutes les surprises ».

Dimanche 20 juin, l’abstention pourrait en tout cas être le premier parti d’une France paradoxale sur le sujet. Selon une étude commandée par le journal Libération, 8 Français sur 10 se déclarent préoccupés par la désertion des urnes.

