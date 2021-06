Élections régionales en France: le RN de Marine le Pen veut créer la surprise en Paca

Dernier jour d’une campagne tendue en Paca, région où le RN pourrait créer la surprise dimanche. Ex-LR, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani mène la liste Rassemblement national et pourrait l’emporter. Venue le soutenir dans la dernière ligne droite, Marine le Pen a voulu rassurer les électeurs pour les pousser à franchir le pas et voter RN.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Toulon, Anne Soetemondt

Les sondages ont beau être bons. Et même très bons. Marine le Pen et Thierry Mariani le savent : rien n’est joué et un réflexe anti-RN est toujours possible dimanche. Alors un message dans la dernière ligne droite : dédramatiser. Marine Le Pen : « Que va-t-il se passer si les électeurs font confiance Thierry Mariani ? Eh bien, cette région va connaître ce qu’il convient d’appeler une alternance, quoi de plus naturelle ».

« On a tout essayé depuis 50 ans »

Dédramatiser et courtiser encore et toujours les électeurs de droite troublés par un président de région sortant ayant ouvert ses listes à des partisans d’Emmanuel Macron : « Les électeurs de droite sincères de notre région ont compris qu’ils étaient trahis, que si dimanche 27, la liste de monsieur Muselier gagnait, ce serait l’occasion pour sabler le champagne en premier à l’Élysée…».

Il faut convaincre les électeurs que cette fois-ci : Voter RN, c’est possiblement voter pour le vainqueur : « Cette fois, votre vote peut tout changer ».

Les électeurs de cette région du Sud-Est français briseront ils le plafond de verre ? De plus en plus le disent, en tout cas ouvertement : ils voteront pour que leur région passe à l’extrême-droite : « On a tout essayé depuis 50 ans. Il faut essayer le Front national. Il faut du changement et je pense qu’il est temps que la France bouge ».

Le Front national, aujourd’hui Rassemblement national n’a encore jamais géré une région.

► À lire aussi : France: élections régionales, mode d'emploi

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne