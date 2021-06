Régionales et départementales en France: le double scrutin qui attend les électeurs

Le premier tour des élections régionales et départementales a lieu ce dimanche 20 juin. Elles doivent permettre de désigner 1757 conseillers régionaux et 4108 conseillers départementaux (image d'illustration).

Le premier tour des élections régionales et départementales a lieu ce dimanche 20 juin. Elles doivent permettre de désigner 1 757 conseillers régionaux et 4 108 conseillers départementaux. Mode d'emploi de ce double scrutin.

Publicité Lire la suite

Avec Valérie Gas, du service Politique

Les conseillers régionaux et départementaux bénéficient tous de mandats de six ans, mais le mode de scrutin est différent. Les conseillers régionaux sont élus à la proportionnelle sur des listes paritaires dans douze régions métropolitaines auxquelles s'ajoutent la Guadeloupe et la Réunion. Les listes sont régionales, mais les candidats se présentent dans des sections départementales.

Pour accéder au second tour, les listes doivent obtenir 10% des suffrages exprimés au premier tour. La liste qui arrive en tête obtient une prime majoritaire de 25% des sièges. Les listes qui ont obtenu plus de 5% des voix se répartissent le reste des sièges.

Les élections départementales en binômes

Aux élections départementales, anciennement cantonales, ce sont des binômes femme-homme qui se présentent. Le scrutin est majoritaire : seul le binôme qui arrive en tête est élu. Pour accéder au second tour, il faut obtenir au premier tour le vote de plus de 12,5% des inscrits.

À Paris et dans la métropole de Lyon, on ne vote que pour les régionales, car le conseil municipal et la métropole exercent les compétences départementales. En Corse, Martinique et Guyane, en vertu de leur statut, ce sont des élections territoriales régies par des règles équivalentes à celles des régionales.

►À lire: Élections régionales en France: le RN de Marine Le Pen veut créer la surprise en Paca

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne