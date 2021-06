«Respect aux livreurs»: à Paris, des livreurs à vélo dénoncent le racisme à leur encontre

Des livreurs à vélo de différentes plateformes numériques se sont rassemblés à Paris, vendredi 18 juin, pour protester contre les paroles et actes racistes qu'ils rencontrent durant leur travail. AFP

Texte par : RFI

À l'appel du Collectif des livreurs autonomes de plateformes, des centaines de livreurs, en majorité originaire d'Afrique sub-saharienne, ont manifesté place de la République vendredi 18 juin pour dénoncer le manque de respect et le racisme dont ils font l'objet dans le cadre de leur travail. Ils réclament plus de considération de la part des plateformes, des restaurateurs et des clients.