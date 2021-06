Élections régionales et départementales: la participation en chute libre à 26,72% à 17h

Le premier tour des élections régionales et départementales devrait faire l'objet d'une abstention record ce dimanche 20 juin 2021.

La participation au premier tour des élections régionales et départementales s'établit à 26,72% dimanche 20 juin à 17h00 en France métropolitaine, en chute libre par rapport aux régionales de décembre 2015 (43,01%) et départementales de mars 2015 (42,75%). Des sondages estiment que l'abstention pourrait atteindre 66,5% à 68,6%.

La participation s'effondrait dimanche pour le premier tour des élections régionales en France, un scrutin où l'extrême droite pourrait réaliser une percée, à moins d'un an de la présidentielle. À 17h00 (15h00 GMT), elle n'était que de 26,72%, bien loin des chiffres supérieurs à 40% des précédentes élections régionales de 2015.

🇫🇷 #Élections2021 départementales et régionales : taux de participation à 17h en France métropolitaine : 26,72% pic.twitter.com/FuTdFbTtbN — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) June 20, 2021

Les bureaux de vote ont ouvert à 08h00 (06h00 GMT) et vont fermer à 20h pour ce scrutin retardé de trois mois en raison de la crise sanitaire, et qui se tient à la proportionnelle sur deux tours, les 20 et 27 juin.

En tout cas, ce taux d'abstention record aura très certainement un effet sur les résultats annoncés ce soir. Reste à voir qui sont les électeurs qui se sont mobilisés aujourd'hui et pour quels partis ils ont voté.

Une chose est en tout cas certaine, c'est bien l'abstention qui va remporter ce scrutin avec peut-être un record. En 2010, moins d'un électeur sur deux s'était déplacé, on est actuellement sur les bases pour faire encore moins bien.

Lors de ce scrutin qui n'attire généralement pas les quelque 48 millions d'électeurs appelés à élire pour six ans les conseillers des treize régions de la France métropolitaine et de deux d'outre-mer, compétents dans des domaines comme les transports publics, les collèges et lycées, ou l'aménagement du territoire.

