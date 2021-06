France: les hôpitaux parisiens recrutent 4000 personnes

L'Hôpital Bichat, à Paris. Il accueille les premiers patients du coronavirus, en février 2020. REUTERS/Charles Platiau

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Après plus d'un an et demi de crise du Covid-19, les hôpitaux parisiens recrutent 4 000 personnes, une campagne qui commence ce lundi pour pourvoir principalement des postes d'infirmiers et d'aides-soignants, mais également des techniciens et des chercheurs. Le but est notamment d’en finir avec les métiers en tensions qui manquent de personnel.