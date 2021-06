Régionales et départementales en France: 12,22% de participation à midi, moins qu'en 2015

Les électeurs français sont appelés à élire leurs conseils généraux et régionaux ce dimanche 20 juin pour le premier tour de ce double scrutin placé à dix mois de la présidentielle de 2022. La participation s'établit à 12,22% à la mi-journée, soit quatre points de moins que les régionales de décembre 2015 (16,27%) et plus de cinq points de moins que les départementales de mars 2015 (17,97%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Publicité Lire la suite

Certes il est encore tôt et on ne peut pas en déduire grand-chose, mais il n'y a pas foule au bureau de vote 19 de la ville d'Aubervilliers, au nord de Paris, a pu constaté Simon Rozé, du service Politique de RFI. On croise surtout des habitués. « J'ai l'habitude de voter à toutes les élections, c'est très important, confie l'un d'eux. Ça nous concerne au premier degré et pour faire changer les choses. »

Peu d'affluence, la faute peut-être à une campagne qui n'a jamais vraiment décollé. En tout cas au yeux de ces deux électeurs : « D'habitude, ça fait beaucoup de bruit, mais là, c'est pas... On se demandait : je croyais que c'était dimanche passé les élections, alors que c'est ce dimanche-là... », explique le premier. « J'ai suivi ça de très très loin, avoue le second. J'ai reçu les petits papiers dans la boîte aux lettre comme tout le monde. C'est vrai qu cette année, j'ai l'impression, avec tout le contexte qu'il y a eu, que je me suis encore moins intéressé à ces élections... »

Les élections régionales font partie des scrutins qui ont le plus de mal à mobiliser les Français. Cette fois-ci, la situation est rendue encore plus difficile après une campagne marquée par le contexte épidémique et les restrictions sanitaires. Le report des dates du scrutin a aussi eu pour effet de le placer à un moment où les Français viennent tout juste de bénéficier de l’allègement des mesures anti-Covid-19, la fin du port du masque en extérieur, du couvre-feu, et sont tentés de profiter de cette liberté retrouvée au détriment d’un passage aux urnes.

► À lire aussi : Régionales et départementales en France: le double scrutin qui attend les électeurs

Conscients des enjeux locaux

Pourtant les électeurs croisés au bureau de vote 19 de la ville d'Aubervilliers sont bien conscients de l'enjeu du scrutin. « La région, c'est quand même les transports, souligne une électrice. C'est le plus important, en Seine-Saint-Denis et en région parisienne dans l'ensemble. Mais il y a ausi les constructions de lycées, c'est quand même primordial. »

Le taux de participation définitif sera connu en fin de journée, en attendant le second tour, dimanche prochain. Mais d'ores et déjà, la faible mobilisation confirme les craintes d'une abstention massive lors de ce double scrutin. Le record d'abstention date de 2010 (53,67%) pour un premier tour des régionales et de 2011 (55,68%) pour un premier tour des départementales, qui s'appelaient alors les cantonales.

Plusieurs sondages ont mis en garde contre une possible abstention record: 48 millions de Français sont appelés à voter. Combien s’y rendront avant ce soir ? Les résultats du premier tour en dépendront.

► À lire également : Régionales en France: le front républicain est-il mort?

Bureaux de vote fermés à Marseille, faute d'assesseurs

Des électeurs marseillais ont trouvé porte close dimanche en se rendant aux urnes, selon l'AFP. « Nous avons été confrontés à un problème de mobilisation des assesseurs, sur 480 bureaux, 40 présidents ne sont pas venus récupérer leur sacoche samedi », a indiqué la direction générale des services de la mairie de Marseille. Au total, 2% des bureaux de la ville n'ont pas ouvert à 8h.

La mairie a dû procéder à des réquisitions, parmi des fonctionnaires. Mais sur les 40 présidents réquisitionnés, 20 manquaient à l'appel. En milieu de matinée dimanche, « seuls dix bureaux sont encore fermés, en cours d'installation », a précisé la mairie, assurant qu'ils seraient tous ouverts « incessamment ».

Les assesseurs réquisitionnés, a insisté la mairie, « ne sont pas habitués et donc l'ouverture des bureaux est plus lente ». Un bug informatique a aussi touché les logiciels électoraux samedi, a-t-elle ajouté.

(Et avec AFP)

► À lire aussi : Élections régionales en France: le RN de Marine Le Pen veut créer la surprise en Paca

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne