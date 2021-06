Europe 1: grève reconduite à la quasi-unanimité

La grève à Europe 1, qui réunit depuis vendredi 18 juin toutes les catégories de salariés, a été reconduite jusqu'à mardi soir à la quasi-unanimité.

Publicité Lire la suite

Les grévistes réclament notamment que Constance Benqué, présidente de Lagardère News, « vienne rencontrer la rédaction le plus vite possible » pour débattre avec elle de la clause de conscience permettant aux journalistes de quitter un titre avec des indemnités en cas de changement de ligne éditoriale.

Les grévistes s'inquiètent notamment de voir Europe 1 devenir un « média d'opinion ». Ils réclament aussi l'annulation de la procédure de sanction disciplinaire visant un journaliste de la radio du groupe Lagardère, à l'origine de la grève.

Le personnel d’Europe 1 vit amèrement ces journées de grève historique, qui ne sont guère dans les habitudes de la station de radio. Lundi 21 juin, le mouvement suivi par 70% des journalistes, techniciens et programmateurs a eu un faible impact sur les programmes, les grévistes ayant été remplacés à l'antenne.

Avec des audiences au plus bas, à peine 5%, et 26 millions de pertes, la station de radio gérée par Arnaud Lagardère est à l'agonie. Elle changera d'époque le 30 juin et passera dans le giron de Vivendi, propriétaire du groupe Canal+.

Vincent Bolloré deviendra l'homme fort du groupe, il a pour intention de développer des partenariats éditoriaux et des synergies économiques entre les chaînes CNews et C8 et la station de radio. Les journalistes craignent que leur radio ne devienne un média d'opinion et redoutent les méthodes de management en vigueur à Canal+.

Alors que la grève était reconduite jusqu'à mardi soir, la direction annonçait pour la rentrée de septembre les nouveaux noms et les nouvelles synergies radio télé, ainsi qu'un renouvellement général des équipes et l'arrivée de nouveaux chroniqueurs plus en phase avec la ligne éditoriale jugée très à droite de CNews.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne