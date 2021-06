Régionales en France: fusions, retraits, maintiens, le bilan des négociations d'entre-deux tours

Jean-Laurent Félizia lors d'une conférence de presse à Marseille, dans le sud de la France, le 21 juin 2021, pour annoncer son retrait avant le second tour de l'élection. AFP - NICOLAS TUCAT

Fusion des listes, maintien, retrait, ce sont les dernières heures de tractations à six jours du second tour des élections régionales en France. Les listes doivent être déposées ce mardi 22 juin à 18h. Dans un scrutin marqué par une abstention abyssale et une prime aux présidents sortants de droite comme de gauche, les alliances se font surtout à gauche et un seul candidat se retire pour faire barrage au Rassemblement national.