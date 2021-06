Régionales: RN et LR dans un mouchoir en PACA, la gauche et l'abstention en arbitres

En Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), le candidat du Rassemblement national (RN) fait moins bien que prévu par les sondages. Thierry Mariani se retrouve au coude à coude avec son rival, le président sortant Les Républicains de la région Renaud Muselier. En grande partie à cause de l’abstention record dans la région.

Avec notre envoyé spécial au Pontet, Julien Chavanne

Ce n’était pas le scénario attendu. Promis à un premier tour dans la poche, Thierry Mariani rate son pari. Avec environ 36% des voix, il est loin des scores stratosphériques anticipés par les sondages, en dessous du résultat de Marion Maréchal en 2015.

Si mathématiquement, le RN est toujours en passe de remporter sa première région, l’équation se complique. Thierry Mariani se retrouve dans un duel serré avec son ancien ami Renaud Muselier.

Après une longue soirée d’attente dans son quartier général au gymnase du Pontet près d'Avignon, le candidat RN prend enfin la parole. Il lance un appel, une mise en garde plutôt, aux abstentionnistes : « Si vous n'allez pas voter dimanche, en donnant la victoire au candidat d'Emmanuel Macron, tout continuera comme avant. Si vous vous réveillez, si vous allez voter, alors un vrai changement est possible. »

Dans une salle qui sonne vide et devant un buffet trop copieux, les quelques dizaines de militants sont partagés. Il y a de la colère chez certains : « Là, maintenant, ça suffit ! Si vous voulez du changement, allez-y sinon fermez-là ! Restez à la maison et continuez à subir ! » lâche un militant.

Un autre fait part de son espoir : « Rien n'est joué, on garde espoir. On est devant donc ça montre bien qu'on a des chances de l'emporter au second tour. »

Mariani mise sur un sursaut des électeurs RN

Mais d'autres militants encore font preuve de réalisme : « C'est sûr, s'il n'y avait pas eu cette abstention-là, les scores qui étaient annoncés, il aurait pus les atteindre. C'est pas fini, ce n'etait que la mi-temps. On est à le mi-temps du match, on verra. » Un match encore plus dur que la première mi-temps. « C'est pas grave, on est sportif ! »

L’entourage de Thierry Mariani mise désormais sur un sursaut des électeurs RN. Il espère profiter de l’absence d’un front républicain autour de Renaud Muselier.

Muselier drague les écologistes

Le président sortant de la région respire mieux, satisfait « d’avoir fait mentir les sondages ». Avec ses 32%, il reste dans la course, alors qu’il traînait son accord avec la République en Marche comme un boulet.

Mais Renaud Muselier ne pourra pas compter sur un front républicain. Le candidat de la gauche Jean-Laurent Félizia a décidé de se maintenir au second tour, et cela malgré les appels des états-majors socialistes, communistes et écologistes à Paris.

L’enjeu des prochains jours pour Thierry Mariani comme Renaud Muselier sera de mobiliser les électeurs qui ne sont pas allés voter ce dimanche. Renaud Muselier commence à draguer les voix écologistes dès ce lundi matin à l'occasion d'un déplacement sur son programme environnemental.

