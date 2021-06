Affaire Mila en France: jusqu'à six mois de prison avec sursis requis

Le procureur requiert 3 à 6 mois de prison avec sursis et affirme, le regard plongé dans celui de Mila, que ce procès est le premier d’une longue série (photo d'illustration). Bertrand Guay AFP/Archivos

Deuxième et dernier jour d’une audience extraordinaire. Lundi et mardi, 13 personnes ont comparu devant le tribunal judiciaire de Paris pour cyber-harcèlement et menaces de mort à l’encontre de Mila, cette jeune femme, devenue personnage clivant sur les réseaux sociaux et dont les vidéos blasphématoires sur l’islam sont devenues virales. À la barre, les prévenus âgés entre 18 et 35 ans, inconnus aux yeux de la justice, ont du mal à réaliser l’ampleur du mal qu’ils ont pu faire, mais reconnaissent majoritairement la bêtise de leurs propos proférés sur le vif.