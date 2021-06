Cyber-surveillance en Libye et en Égypte: des dirigeants d'entreprises françaises mis en examen

La seconde information, elle, vise la vente en 2014 d'un système d'écoute au régime d'Abdel Fatah al-Sissi (image d'illustration). © AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Des dirigeants français des sociétés Amesys et Nexa Technologies sont mis en examen pour complicité d'acte de torture pour la vente de matériel de surveillance à l'Égypte et à la Libye. Cela fait suite à une plainte déposée par la Fédération internationale pour les droits humains et La ligue des droits de l'homme.