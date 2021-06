Thibaut, 35 ans, l’ambassadeur de l’Aubrac

Cet été, RFI vous propose d’aller à la rencontre de ces jeunes agriculteurs qui garnissent nos tables. Pour ce deuxième volet de notre série, direction l’Aveyron, chez Thibaut Dijols, éleveur de vaches Aubrac, et propriétaire de l'égérie du Salon de l'agriculture 2018.

Publicité Lire la suite

En l’écoutant, on le sent investi d’une mission. Celle de défendre le métier d’agriculteur, la viande française et surtout sa région : l’Aubrac. Thibaut Dijols habite là, sur ce haut plateau du Massif central situé aux confins de la Lozère, du Cantal et de l’Aveyron. À Linars, commune de Curières, précisément.

Dans la cabine du tracteur qui conduit une partie de son troupeau au pré, il vante cette terre et la richesse de sa flore, « l’une des plus diversifiées d’Europe » ; cette terre qui a donné son nom à une race bovine aujourd’hui réputée, mais que les logiques productivistes d’après-guerre avaient menacé d’extinction. Il raconte aussi la vie à la campagne, le cinéma le plus proche à une demi-heure en voiture, le climat détraqué et ses désirs d’entrepreneur. Le bruit du moteur parasite la prise de son, alors on enregistre mentalement. L’homme est à l’aise. Très loin de la réputation de taiseux que le citadin prête facilement au paysan. Il faut dire qu’il a de l’entraînement.

Il y a encore quatre ans, Thibaut Dijols était un éleveur anonyme au parcours ordinaire. Mère agricultrice, père commerçant, un bac au lycée agricole de Rodez, quelques années comme salarié, puis reprise de l’exploitation familiale – « une évidence ». Il la regroupe un peu plus tard avec celle de son épouse Florence au sein de la GAEC Dijols de Linars. Cent trente bêtes au total, dont une doyenne âgée de 18 ans. Des veaux principalement destinés au marché italien et quelques vaches vendues chaque année à un boucher de Laguiole, à 7 kilomètres de là. Thibaut le dit tout de go : « Nous, on ne suit pas la mode. On ne suit pas le bio, on ne suit pas le circuit court ; nous, on travaille avec le boucher local. Je trouve normal de faire vivre le commerce de proximité. Pour moi, la vie en campagne, c’est comme ça. »

Un anonyme donc. Jusqu’au jour où le Salon international de l’agriculture de Paris choisit l’une de ses bêtes pour en faire son égérie. Les médias affluent pour rencontrer l’élue, qui dispose de deux attachés de presse. « J’avais deux téléphones portables : un pour moi, un pour elle », sourit Thibaut Dijols. La vedette s’appelle Haute, un nom hérité de son apparence : fière et élégante. Sur les affiches placardées dans les couloirs du métro et à l’arrière des bus parisiens, elle pose allongée dans un champ, ses cornes en lyre pointées vers le ciel bleu, ses yeux comme maquillés de khôl plantés dans l’objectif.

Thibaut Dijols se retrouve propulsé ambassadeur d’un territoire et de tout un métier. « Ça m’est arrivé en 2018, je pense que ça ne m’arrivera plus jamais d’être autant à l’honneur », confie-t-il. Mais trois ans plus tard, lorsqu’un micro rouge se dresse sous son nez, il retrouve ses automatismes de communiquant amateur pour chanter les louanges de son Aubrac chéri.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Financé par le programme IMCAP de l’Union européenne. Le contenu de la présente publication reflète uniquement la position de l'auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne n’assume aucune responsabilité quant à l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne