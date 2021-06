Annabelle, 28 ans, le retour aux sources

Cet été, RFI vous propose d’aller à la rencontre de jeunes agriculteurs qui ont à cœur de nous nourrir avec les meilleurs produits possibles. Pour ce troisième volet de la série, nous partons à la rencontre d'Annabelle dans l'Hérault. Annabelle a 28 ans. Elle est maraîchère sur la terre de ses ancêtres, près de la station thermale d'Avène, à quelques kilomètres de Béziers.

Quand elle était petite Annabelle souhaitait être coiffeuse. Elle s'est formée et a commencé à travailler en région parisienne. Très vite, elle se lasse de la capitale. Le calme, le contact avec la nature et sa région d'origine lui manquent.

Elle fait demi-tour et prend un poste d'animatrice en centres de loisirs. Là, elle se rend compte que les enfants ne font pas la différence entre la viande et le poisson et que les carottes de la cantine n'ont pas le goût de carottes ! L'idée d'un projet pédagogique voit le jour, un projet qui réconcilierait les plus petits avec la saveur des aliments servis dans leurs assiettes. Aidée par la Chambre d'agriculture de l'Hérault et par le syndicat des Jeunes agriculteurs, elle s'installe donc en mai 2018 et commence la production de fruits et légumes sur la terre de ses ancêtres.

Une distribution en circuits courts

« Les rêves d'Annabelle », c'est le nom qu'elle choisit pour son exploitation. Elle commence avec une parcelle qui appartient à ses parents sur le hameau du Coural, puis s'agrandit avec un autre terrain situé dans le village voisin de Truscas. Annabelle aime les framboises, les groseilles, mais surtout les fraises qu'elle veut parfaites dans leurs barquettes. La jeune agricultrice a fait le choix d'une distribution en circuits courts via des paniers hebdomadaires distribués à ses clients. Elle travaille également avec l'hôtel Pierre Fabre de la cure thermale d'Avène. Et bien sûr, les enfants lui rendent régulièrement visite pour découvrir à la fois les valeurs de l'agriculture et tout le processus nécessaire à la production des aliments présents dans leurs assiettes.

Pour le moment Annabelle a décidé de s'appuyer temporairement sur le salaire de son mari et donc de ne pas se verser de rémunération afin de réinvestir les bénéfices de son exploitation. Elle vient ainsi d'acheter un local qui servira d'atelier de transformation et de point de vente pour ses confitures : un beau cadeau pour les trois ans de son activité.

Stop à « l'agribashing »

La semaine de notre rencontre, Annabelle a tenu à rendre visite à ses collègues agriculteurs de la région qui n'ont pas été, comme elle, épargnés par la période de gel qui a touché la France au début du mois d'avril. La Chambre d'agriculture de l'Hérault s'était déplacée aussi pour évaluer les dégâts et envisager des aides financières. La jeune entrepreneuse tient à ne pas travailler seule de son côté et à défendre son métier bec et ongles. Pour elle, les aides sont nécessaires. Non seulement pour l'agriculteur, mais également pour le consommateur : vendre de bons produits à des prix décents, c'est tout l'enjeu de son activité.

Sur son terrain bien en pente, Annabelle marche en baskets. Mais elle n'a absolument pas renoncé aux escarpins et elle continue à se vernir les ongles. Les stéréotypes, très peu pour elle ! Agricultrice, commerciale, livreuse, secrétaire, préparatrice de commandes, comptable, chef d'entreprise, Annabelle est tout cela à la fois. Et c'est exactement pour ça qu'elle aime ce qu'elle fait ! D'ailleurs, sur les routes de montagne du côté d'Avène, elle aurait presque réussi à nous semer, parce qu'aller vite, changer régulièrement d'activité, manifestement elle adore ça ! Et cela n'est pas près de s'arrêter.

Le contenu de la présente publication reflète uniquement la position de l'auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne n’assume aucune responsabilité quant à l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient.

