Régionales en France: dans la dernière ligne droite, la double campagne de Xavier Bertrand

Xavier Bertrand, candidat à sa succession dans les Hauts-de-France, vote dans son fief de Saint-Quentin, dans l'Aisne, le 20 juin 2021. AFP - FRANCOIS LO PRESTI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Avant le second tour des régionales, un peu partout en France, les candidats jettent leurs dernières forces dans la bataille. Grand vainqueur du premier tour dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand multiplie les réunions publiques. Donné grand favori face au RN Sébastien Chenu, qu'il a devancé de 15 points, et à l'écologiste Karima Delli, Xavier Bertrand se projette de plus en plus vers 2022.