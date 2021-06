La santé mentale des Français s'est nettement dégradée avec la crise sanitaire

L’Observatoire de la santé mentale de la Mutualité française dévoile, dans un rapport publié ce jeudi, des chiffres inquiétants concernant l'état psychologique des Français, notamment des jeunes, à la sortie de la crise sanitaire du Covid-19.

Les résultats de l'Observatoire de la santé mentale de la Mutualité française révèlent que la santé mentale des Français s'est dégradée avec la crise sanitaire. En France actuellement, une personne sur cinq est touchée par un trouble psychique.

Sept points de moins

Plus inquiétant, la satisfaction de vie des Français était de 77,5% à la mi-février, soit sept points de moins qu'en période hors épidémie.

D'une manière générale, partout en France, les médecins, psychiatres et psychologues constatent une nette augmentation des consultations pour anxiété et état dépressif. La consommation d'alcool est aussi supérieure à la moyenne des pays de l'OCDE avec 130 bouteilles de vin consommées par personne et par an, contre 100 au sein de l'OCDE.

Accès inégal aux psychiatres

Cette crise met aussi en relief l'inégal accès aux psychiatres et psychologues sur le territoire, note le rapport. Entre 40 et 60% des personnes souffrant de troubles psychiques ne seraient pas prises en charge.

