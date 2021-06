Élections régionales en France: la gauche en rang serré et composite bat le pavé à Nantes

À deux jours du second tour des régionales, la campagne bat son plein, en particulier dans les Pays de la Loire, susceptible de basculer à gauche dimanche. Une gauche unie derrière l’écologiste Mathieu Orphelin, qui a reçu le soutien de plusieurs poids lourds politiques ce jeudi.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Nantes, Aurélien Devernoix

Yannick Jadot s’emploie à convaincre cet électeur abstentionniste croisé dans la rue. Tracts à la main, le député européen écologiste donne de la voix. « Allez, allez voter dimanche ! » À ses côtés se trouve le patron du parti socialiste Olivier Faure, venu lui aussi apporter son soutien à la tête de liste de la gauche unifiée, Mathieu Orphelin. « C'est une équipe rassemblée, et c'est ce que nous disent depuis lundi les gens sur le terrain : "on est content que vous soyez ensemble, enfin !" »

La photo de famille est belle en effet : l’ancien Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault est venu en voisin, tout comme la maire PS de Nantes, Johanna Rolland. Car une victoire dans la région et le sort de la gauche en serait bouleversé, Olivier Faure en est persuadé. « Vous pouvez dimanche soir être un symbole extraordinaire. Appelez-le comme vous voulez : arc-en-ciel, rouge, rose, vert, un avenir tout simplement, ou une coalition peut se construire... »

Dans l’assistance, Dominique et Florent ressentent un brin de fierté pour leur région. « Toute la France nous regarde ! J'espère que dimanche prochain on servira vraiment de modèle pour toute la France et qui sera très profitable pour l'année prochaine. »

Un modèle qui gagne pour inspirer la gauche à la présidentielle. Ici en tout cas, tout le monde y croit. Mais cela n'a pas empêcher Olivier Faure de sèchement recadrer ses anciens camarades du PS. En effet, après l'ex-Premier ministre Manuel Valls, c'est l'ancien président socialiste de la région Île-de-France qui a appelé les électeurs à voter pour la candidature de droite. Jean-Paul Huchon a dénoncé de son côté l'alliance nouée par les socialistes avec les écologistes et les Insoumis, des « idéologues » selon lui. Ce qui n'a évidemment pas plu au patron du PS : « Je ne suis pas comptable des dérives des uns et des autres. Jean-Paul Huchon a été président de la région Île-de-France pendant 17 ans à l'aide d'une majorité plurielle qui comprenait exactement celles et ceux qui font alliance aujourd'hui. Peut-être la mémoire lui fait-elle défaut aujourd'hui, mais la réalité, c'est que la gauche, elle est diverse, que c'est aussi sa richesse, et que, pour des objectifs régionaux, tout ce qui peut nous faire diverger, sur l'élection présidentielle par exemple n'a pas sa place dans une élection régionale. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne