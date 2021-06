Élections régionales en France: les enjeux du second tour

Près de 67% des Français ont boudé les urnes le week-end dernier, un record. Alors à chaque déplacement, les candidats et candidates ont battu le rappel toute la semaine. Les appels à aller voter dimanche prochain viennent de tous les bords politiques.

C’est la fin de campagne pour les élections régionales en France. Le second tour des régionales se tient ce dimanche 27 juin et la participation sera l’une des clés du scrutin après une abstention record au premier tour.

Publicité Lire la suite

Près de 67% des Français ont boudé les urnes le week-end dernier, un record. Alors à chaque déplacement, les candidats et candidates ont battu le rappel toute la semaine. Les appels à aller voter dimanche prochain viennent de tous les bords politiques.

Plusieurs cadres de la macronie ont d'ailleurs rouvert la boîte à idées pour remobiliser les électeurs. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal s'est prononcé pour le vote électronique dans le futur. D'autres ministres misaient sur une campagne « éclair » sur les réseaux sociaux, mais c'est loin d’être gagné : selon un sondage publié jeudi, seuls 36% des Français comptent aller aux urnes pour le second tour.

La région Paca, la plus scrutée

Dans la région Paca, la droite et l’extrême droite sont au coude-à-coude. Le candidat du Rassemblement national Thierry Mariani est arrivé en tête au premier tour, mais moins haut que prévu à cause de l'abstention qui n'épargne plus le RN.

Renaud Muselier, son rival Les Républicains, compte bien récupérer les voix des candidats de gauche. L'écologiste Jean-Laurent Félizia s'est retiré et a appelé ses 16% d'électeurs à faire barrage au RN. Un vrai test pour savoir si le front républicain fonctionne encore. Le président sortant a aussi reçu un soutien de poids : Nicolas Sarkozy est sorti de sa retraite pour appeler à voter Renaud Muselier.

Le parti de Marine Le Pen joue gros dimanche en Paca. Remporter une région pour la première fois à dix mois de la présidentielle lancerait une dynamique. Un échec, alors que les sondages le donnaient largement en tête, obligerait le RN à un examen de conscience.

►À écouter: Régionales: face au RN, le front républicain vole au secours de Renaud Muselier en Paca

À droite, les présidents sortants espèrent engranger encore plus de voix

Dans les Hauts-de-France, le candidat à la présidentielle Xavier Bertrand veut tuer le match et vise plus de 50% des voix. Pour le symbole, se présenter comme le vrai rempart au RN. En Ile-de-France, Valérie Pécresse compte, elle, sur le rejet de la liste d'union de la gauche menée par l'écologiste Julien Bayou. Il n'y aura en revanche pas de suspense pour Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes qui devrait être réélu haut la main. Autant de prétendants à la présidentielle qui pourraient se retrouver bientôt rivaux dans une autre course électorale.

À gauche, la gauche tente l'union, l'écologie se met à rêver

Le vert Yannick Jadot et le socialiste Olivier Faure sont venus soutenir jeudi l'écologiste Matthieu Orphelin qui a des chances de l'emporter dans les Pays de la Loire contre la LR sortante Christelle Morançais.

L'enjeu pour la gauche est de savoir si l'unité est payante. Dans les Hauts-de-France, l'union autour de Karima Delli n'a pas été suffisante. Sa liste qui rassemblait du PS à la France insoumise est arrivée troisième.

Dans le camp d'Emmanuel Macron, la claque pourrait-elle être plus forte qu'au premier tour ?

C'est le risque de la stratégie choisie par la macronie. La République en Marche et ses alliés se maintiennent dans huit régions. Mais le danger est de faire encore moins bien que dimanche dernier. Les électeurs pourraient choisir de voter utile. On pense à l'Île-de-France où Valérie Pécresse devrait récupérer des voix chez le marcheur Laurent de Saint-Martin. Au siège de LaREM, on espère que les listes macronistes pourront jouer un rôle au troisième tour de ces régionales. C'est-à-dire peser sur l'élection du président de région par le conseil régional.

Que fera Emmanuel Macron au lendemain du second tour ? Le président essuie un nouveau revers électoral, les régionales ont favorisé ses adversaires plus que conforter son camp. Un remaniement limité est une option. L'hypothèse d'une convocation du Parlement en Congrès circule aussi.

Signe des tensions qui agitent la majorité, Eric Dupont-Moretti et Gérald Darmanin se sont disputés à l'Élysée mercredi dernier. Le ministre de la Justice a accusé le ministre de l’Intérieur de « trahison » en soutenant trop ouvertement son ami Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France au détriment de La République en Marche.

► À écouter aussi : Où en est politiquement la France en ce 25 juin 2021 ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne