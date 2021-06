Arthur, 33 ans, l'agriculture en héritage

Cet été, RFI vous propose d’aller à la rencontre de ceux qui garnissent nos tables et nos réfrigérateurs…. Pour ce cinquième volet de notre série, nous partons à la rencontre d'Arthur, 33 ans, agriculteur aux portes de Paris, en Seine-et-Marne.

Pour se rendre à la ferme d'Arthur, en Seine-et-Marne, rien de plus simple. Au départ de Paris, j'ai pris la direction de l’Est. Après un métro, un train et un bus, j'ai marché dix minutes et je me suis retrouvée en pleine campagne, au milieu de plantations de fraises. Cela ne m’a d’ailleurs rien coûté : avec un abonnement de métro, j’ai pu aller jusqu’à sa propriété sans réserver. Pour rentrer, la démarche était identique : je n’ai eu aucun problème.

La première chose qui m'a frappée, en arrivant chez Arthur, là où le village se finit et où la route continue, c'est le distributeur de fruits et légumes, au bout du chemin. Au lieu d'y trouver des barres de chocolat et des bonbons, n'importe qui passant par-là peut se fournir en endives et en œufs frais.

J’ai franchi une grille en fer rouillé, et je me suis retrouvée devant une grande grange au toit rouge, autour de laquelle était entreposé du matériel agricole. Arthur est arrivé, il m’a serré la main. Il est grand, avec les cheveux poivre-et-sel, décontracté, mais ses lunettes lui donnent un air sérieux.

Des oiseaux chantent partout dans sa propriété : impossible parfois de parler, tellement ils sont bruyants. Je coupe régulièrement l’enregistrement. Il y a beaucoup de vent, nous nous abritons dans la grange, installés sur des tabourets en plastique. La bâtisse craque.

Arthur me montre son imposant tracteur, acheté en commun avec des agriculteurs voisins. Il est obligé de verrouiller toutes les portes, chaque soir. Dans la région, m'explique-t-il, les vols de matériel agricole sont fréquents. Les ordinateurs GPS utilisés pour diriger les tracteurs sont particulièrement prisés : de petite taille, ils valent plusieurs milliers d'euros. Sa petite chienne noir et blanc jappe avec bonheur, et nous lèche les mains pendant la discussion.

Arthur a 33 ans. C’est un enfant d’agriculteur. Pour lui, l’agriculture est un héritage, une évidence. Mais il n’est pas traditionnel pour autant. C’est un chef d’entreprise qui veut faire bouger les lignes, se rapprocher des habitants du village, rétablir le lien entre agriculteurs et ruraux.

