À Paris, un campement de migrants sans-abris évacué du parvis de l'Hôtel de Ville

La police a évacué ce vendredi après-midi à Paris plusieurs centaines de migrants qui avaient installé la veille un campement sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour protester contre le manque de structures d'accueil.

Ils étaient environ 400 exilés, en majorité des familles originaires d’Afrique subsaharienne accompagnées par l'association Utopia56 à l'origine de l'action, à occuper le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris. Jeudi soir, environ 200 tentes avaient été dressées là pour dénoncer le manque de structures d'accueil.

Parmi eux, cette Ivoirienne de 28 ans qui espère sortir de sa situation de sans-abris qu'elle vit depuis plusieurs années. « Je suis en France depuis 2016, explique-t-elle. J'ai un statut de réfugiée. Je suis femme de ménage sur les Champs-Élysées, mais je n'ai toujours pas de logement. Je travaille et après je suis obligée de tourner dans les bus de nuit et m'asseoir dans les gares jusqu'au lendemain matin pour aller travailler. C'est difficile, franchement, on a besoin d'un endroit où se poser un peu. »

Sur le parvis, déjà occupé le 1er septembre dernier par une action similaire, les jeunes mineurs isolés étaient également présents dans les tentes, soutenus par Colline de l’association Timmy. « Il y a des mineurs qui sont tous en procédure, donc il n'y a aucune raison pour laquelle ces gens n'aient pas leurs droits reconnus, explique-t-elle. En tout cas, qu'ils ne soient pas mis à l'abri et c'est affreux de devoir en arriver là pour trouver des logements étant donné que la ville ou la préfecture arrive à trouver des logements de toute façon, mais à chaque fois on est obligé de passer par là. »

Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge de l’accueil des réfugiés, espère une solution rapide au risque de voir se reconstituer des campements de grande ampleur tels qu'ils ont pu exister ces dernières années dans le nord de Paris.

Ce vendredi en fin d'après-midi, les organisateurs ont annoncé dans un tweet accompagné de photos la mise à l'abri des migrants : on aperçoit des personnes monter dans des bus entourées d'un léger dispositif policier. Les 560 migrants dont 320 en famille ou encore des femmes seules ont été placés dans deux gymnases et la place a été entièrement évacuée dans la soirée. Yann Manzi, cofondateur de l'association Utopia 56, a cependant prévenu que ces personnes reviendraient si aucune solution durable ne leur est trouvée.

🚨 Mise à l'abri en cours place de l'Hôtel de Ville à #Paris. Les familles montent petit à petit dans les bus. Après des semaines d'alertes, il aura fallu moins de 24 h pour que les choses avancent. pic.twitter.com/KOoZExqMJp — Utopia 56 (@Utopia_56) June 25, 2021

