Régionales: face au RN, le front républicain vole au secours de Renaud Muselier en Paca

Dernier jour de campagne avant le second tour avec une grande question : le Rassemblement national remportera-t-il sa première région en Paca ? Le candidat RN Thierry Mariani est arrivé en tête dimanche dernier devant le président sortant, le LR Renaud Muselier, mais ce dernier bénéficie du retrait de la liste écologiste.

Avec notre envoyée spéciale à Fréjus, Anne Soetemondt

« Ce front républicain est une imposture ». Élu maire de Perpignan grâce à l’effritement du front républicain, Louis Aliot vient donner le coup de pouce final à Thierry Mariani qui en appelle à la mobilisation : « Faites passer ce message, chacun de vous à une responsabilité d’ici dimanche d’essayer de voir ses voisins, ses amis, d’appeler à la mobilisation… ».

Thierry Mariani est manifestement inquiet. Après le retrait de la liste des gauches, l’équation se complique. Même dans le public qui assite à ce meeting, plusieurs personnes croient encore à la force du front républicain. « Mais bien sûr, cela va être serré. Avec l’alliance à gauche, des communistes et tout ça, il est en danger ! », explique une militante RN.

Car face à un Thierry Mariani bien seul, Renaud Muselier a lui engrangé les soutiens : marcheurs, gauches, syndicats. « La dynamique est de mon côté », veut croire le président sortant. « J’additionne des soutiens et je suis très heureux d’additionner les soutiens. Ne me dites pas quand même que quand on fait de la politique, il ne faut pas additionner les soutiens pour gagner », affirme le candidat LR.

Pour mobiliser, Renaud Muselier multiplie les réunions avec les élus et les organisations professionnelles. Tout est fait pour mettre en scène son bilan. « Mais qu’est-ce qu’on va faire chercher un autre candidat ? Il a le savoir-faire, il a l’expérience. On a un bon président, il faut le garder », s'interroge l'un de ses supporters.

Dernier soutien, de taille, pour Renaud Muselier, Nicolas Sarkozy, homme de droite préféré des Français, qui a appelé à voter en sa faveur pour faire barrage au RN.

