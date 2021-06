Jean-Sébastien, 34 ans, pour un maraîchage avec «plus de bras et moins de gasoil»

En 2017, après avoir décidé de quitter Paris où il travaillait pour retourner dans sa région d’origine, Jean-Sébastien Choubrac s'est lancé dans la maraîchage bio. Avec quelques amis, il a fondé la ferme Hébé, un projet de maraîchage bio en phase avec ses valeurs.

Perdue dans la campagne cotentinoise, mieux vaut avoir le coup d’œil pour trouver la ferme Hébé. Il faut dire que l’exploitation est très éloignée des standard de l’agriculture conventionnelle. Sur une petite parcelle de terrain, Jean-Sébastien et ses collègues font pousser « à peu près tous les légumes qu’il est possible de faire pousser » dans des serres mais aussi en pleine terre.

Le maraîchage est pourtant très loin du métier d’origine de Jean-Sébastien. Car, avant de lancer ce projet de maraîchage bio en 2017, il était cadre dans une société de conseil aux entreprises du bâtiment. Avec un bon poste et un bon salaire, « Jean-Seb » avait pourtant besoin d’un métier plus en phase avec les valeurs qu’il défend. « Je travaillais dans l'ingénierie dans tous les aspects de l'environnement et de l'énergie, c'était a priori vertueux, mais bon travailler surtout pour des grosses entreprises, des promoteurs immobiliers, on faisait plutôt du "greenwashing" qu'autre chose et moi j'avais envie de trouver un secteur d'activité professionnel qui me permette d'allier mes valeurs à ce que je fais au quotidien ».

Remettre la nature et l'humain au cœur de l'agriculture

Il a donc tout plaqué pour lancer Hébé avec quelques amis. Le projet est simple, il s’agit de cultiver des légumes de la manière la plus naturelle possible sans aucun produit phytosanitaire. Une façon d’envisager le travail de la terre que Jean-Sébastien aime résumer en une phrase : « une agriculture avec plus de bras et moins de gasoil ». Une façon de remettre la nature, mais aussi l’humain, au cœur de son métier à une époque où de plus en plus de questions sont soulevées sur l’avenir de l’agriculture productiviste qui reste largement majoritaire en France.

Hébé a ainsi vu le jour en partant de rien. Les premiers légumes ont commencé à pousser sur un terrain situé à Néhou à une trentaine de kilomètres au sud de Cherbourg dans la Manche juste derrière la maison du père de Jean-Sébastien. Petit à petit le projet à pris de l’ampleur et des serres ont poussé sur l’exploitation. Sans aucune formation agricole, Jean-Sébastien a choisi d'« apprendre sur le tas » en expérimentant pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

« Pouvoir vivre de ce que l'on produit »

Aujourd’hui, la ferme Hébé vit principalement de la vente directe de ses légumes mais même si elle connaît un certain succès, il reste très difficile pour « Jean-Seb » de pouvoir vivre correctement de son travail. La faute selon lui à une agriculture qui ne tourne pas rond. « Aujourd'hui le modèle économique agricole ne permet pas de vivre de ce que l'on produit, déplore-t-il. Soit on vit des aides, soit on vit de coups de mains... Le vrai problème c'est vraiment de pouvoir vivre de ce que l'on produit ».

Malgré les difficultés et les périodes de doute, le projet Hébé continue son bonhomme de chemin avec la satisfaction du travail bien fait. Un travail que Jean-Sébastien n’hésite pas à comparer à celui d’un artisan qui confectionne son produit de bout en bout pour offrir la meilleure qualité possible à ses clients tout en sortant du seul prisme de la rentabilité à tout prix. C’est en tout cas ce qu’Hébé s’évertue à faire avec ses légumes. « Nous on fera tout pour que cela réussisse et c'est ça qui nous permet de tenir la barre et de garder l'espoir », conclut Jean-Sébastien.

