Marche des fiertés: «C'est vraiment dommage en 2021 de devoir encore se battre»

Un peu partout dans le monde, les personnes de la communauté LGBT+ ont défilé ce samedi pour revendiquer leurs droits et leur reconnaissance. À Paris, la marche des fiertés s'est élancée depuis la banlieue et a rassemblé plusieurs milliers de personnes.

Publicité Lire la suite

Ils avaient été privés de défilé l'an dernier pour des raisons sanitaires. Cette fois, rien n'aurait pu décourager les manifestants, pas même le temps. Ils étaient ainsi environ 30 000 personnes à défiler ce samedi dans la capitale.

Pas de thème ni de mot d'ordre pour cette journée, simplement l'idée qu'il faut continuer à lutter pour faire progresser les droits des personnes LGBT+ (lesbiennes, gays, bis et trans).

« On est loin d'avoir les mêmes droits que les autres, donc il faut encore se battre », lance Mona, abritée sous un parapluie aux couleurs de l'arc-en-ciel. « Déjà sur les thérapies de conversion, qui n'ont toujours pas été interdites, sur le fait qu'on est encore beaucoup à se faire tabasser quand on marche dans la rue. Et qu'il serait peut-être bien temps que les gens se réveillent. »

► À écouter aussi : Comment promouvoir les droits des jeunes LGBT?

Un éveil que Lou attend aussi de pied ferme. « En 2021, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore assez ouverts d'esprit : il y a beaucoup de jugements, de violences, de regards, de manque de respect, estime-t-elle. On est des humains, on a le sang qui bout dans les veines et je pense que c'est vraiment dommage en 2021 de devoir encore se battre. »

PMA pour toutes, reconnaissance des personnes transgenres notamment dans le domaine médical, fin des thérapies de conversion, création d'un centre d'archives autonomes... Beaucoup de revendications pour Méghane mais toujours la joie de se rassembler. « Il y a de la colère forcément, mais je pense que c'est bien aussi d'utiliser ce jour pour plutôt être heureux, et être entre personnes qui nous comprenons puisqu'on vit le même combat finalement. »

Pour la première fois depuis 1977, la marche parisienne s'est élancée de Pantin, au nord-est de la capitale. Un symbole voulu par les organisateurs. Le but est « que la marche ressemble » aux « bénévoles et gens qui l'organisent, qui n'habitent pas tous un duplex dans le Marais, mais en banlieue », avait annoncé Matthieu Gatipon-Bachette, porte-parole de l'Inter-LGBT, en prélude de l'événement.

« C'est très bien pour la visibilité », confirme Romain, main dans la main de son copain. « Les gays parisiens ne connaissent que très peu les banlieues, donc amener la pride ici, c'est montrer que ça appartient à tout le monde. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne