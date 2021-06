Élections régionales en France: les urnes attendent les électeurs

Avec près de 67% des électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes dimanche dernier pour le premier tour des élections régionales, l'abstention a atteint un record.

C'est la grande incertitude du second tour : les Français vont-ils encore une fois bouder les urnes massivement ? Les appels au vote seront-ils entendus ?

Près de 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour le deuxième tour des élections régionales et départementales en France, après un premier tour de scrutin marqué par un taux d'abstention record. En effet, dimanche dernier, 66,72% des Français inscrits sur les listes électorales n'ont pas participé au vote, selon le ministère de l'Intérieur.

Reportés pour cause de pandémie, les scrutins des 20 et 27 juin renouvellent les instances exécutives des 12 régions métropolitaines actuellement détenues par la droite, le centre et le parti socialiste.

La jeunesse ne s'est pas exprimée

Cette semaine, les candidats et les états-majors politiques se sont donc mobilisés pour appeler au vote, recentrer la campagne sur les enjeux locaux et non plus nationaux comme avant le premier tour en essayant d'expliquer l'influence de ces élections sur la vie quotidienne des Français. Une campagne de communication éclair a même été lancée par le gouvernement sur les réseaux sociaux pour essayer de motiver les jeunes dont l'abstention a été encore plus massive que celle de la population générale : près de vingt points supérieure.

Une enquête menée par l'institut Odoxa a fait apparaître que la faible participation n'était pas due qu'à des raisons conjoncturelles, liées à la crise sanitaire par exemple, mais aussi pour un abstentionniste sur deux due à la « défiance », au « désintérêt » soit par rapport à ce scrutin, soit par rapport à l'offre politique.

Un phénomène profond donc dont tous les partis ont souffert à des degrés différents et qui, s'il se maintient au second tour, risque d'avoir un impact sur les résultats.

Horizon 2022 pour plusieurs candidats

Parmi les enjeux du scrutin figure la possibilité pour le Rassemblement national présidé par Marine Le Pen de diriger une région pour la première fois de son histoire alors que son candidat, Thierry Mariani, est arrivé en tête dimanche dernier en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les présidents conservateurs sortants des régions Hauts-de-France, Xavier Bertrand, Ile-de-France, Valérie Pécresse, et Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, comptent faire de leur éventuelle réélection un tremplin vers la course à l'Élysée, pour laquelle Xavier Bertrand est d'ores et déjà en lice.

À gauche, le résultat des régionales donnera une idée du rapport de force entre socialistes et écologistes, qui se sont alliés dans certaines régions en vue du second tour, comme en région Île-de-France ou les Insoumis ont également rejoint l'alliance à gauche.

Les résultats de ces élections donneront une photographie du paysage politique à dix mois de la présidentielle du printemps 2022.

