Après sa victoire aux régionales, Xavier Bertrand a la présidentielle dans le viseur

Xavier Bertrand a réussi son pari. Il est réélu président des Hauts-de-France. Le candidat de la droite s'impose largement face au candidat du RN Sébastien Chenu (24%) et la candidate de gauche Karima Delli (19%). Il a fait de sa réélection la condition de sa candidature à la présidentielle. C'est donc tout naturellement qu'il s'est tourné vers 2022 après sa victoire, ce dimanche 27 juin.

Avec nos envoyés spéciaux à Saint-Quentin, Anthony Lattier et Yann Bourdelas

Il a gagné à nouveau dans les Hauts-de-France, il se tourne maintenant vers la présidentielle. Xavier Bertrand déroule sa stratégie : « Durant cette campagne, je vous ai dit la vérité. J'ai été clair. Sans rien vous cacher de mes intentions, ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français. »

C’est donc à l’ensemble des Français qu’il s’adresse, en particulier aux « silencieux, aux invisibles, aux oubliés ». « Mon objectif, c'est que le travail paye à nouveau que l'on puisse en vivre dignement pour élever ses enfants, déclare le président de région. Ma priorité, ce sont les classes moyennes et les catégories populaires. »

Ses grands axes déjà présentés

Et il souhaite mettre aussi la priorité au rétablissement de l’ordre et du respect. Les grands axes de sa campagne sont donc fixées. « Ce chemin de l'espoir. Il démarre maintenant. Il démarre ici. Vive les Hauts-de-France, vive la République et vive la France ! », conclut le candidat ex-LR à la présidentielle.

Xavier Bertrand appelle tourner la page du quinquennat d’Emmanuel Macron... Il croisera justement route du chef de l’État dès ce lundi matin à Douai pour l’inauguration d’une usine comme un avant-goût de 2022.

