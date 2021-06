France: après les régionales, Macron et Bertrand se jaugent à l'usine Renault de Douai

Le président Emmanuel Macron (c.) s'entretient avec le directeur exécutif de Renault Luca de Meo (g.). Au premier plan, Xavier Bertrand (d.), le président des Hauts de France, sorti vainqueur des régionales du 27 juin 2021, et candidat potentiel à la présidentielle de 2022.

Au lendemain du flop au parti présidentiel aux élections régionales du 27 juin, le chef de l’État Emmanuel Macron est de retour sur le terrain. Il a visité le site de Renault à Douai dans le nord de la France, où une usine de batteries électriques pour équiper les futures voitures de Renault va voir le jour. Lors de ce déplacement, Emmanuel Macron a croisé l’un de ceux qui veut prendre sa place à l’Élysée l’an prochain, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, largement réélu.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Douai, Anthony Lattier

« Bonjour monsieur le président du conseil régional, vous allez bien ? Mes félicitations ! », lance Emmanuel Macron à Xavier Bertrand.

Les félicitations d’usages, et un rapide échange entre un chef de l’État affaibli par la déroute de son camp et un président des Hauts-de-France renforcé par sa victoire, Xavier Bertrand, qui veut amener Emmanuel Macron à parler politique et à commenter l’abstention-record d’hier.

« Elle dit beaucoup de choses, on va tous en tirer les conséquences mais quand on réinvestit, on arrive à calmer beaucoup de choses », répond Emmanuel Macron. « Faire reculer la colère », lui rétorque Xavier Bertrand.

Trois milliards d'euros

Le président dévie la conversation et reste évasif sur les conclusions politiques à tirer du scrutin. Lui veut s’en tenir aujourd'hui aux créations d’emplois, aux bonnes nouvelles. L'investissement de l'usine Renault de Douai, de plus de trois milliards d’euros, devrait en effet permettre de créer plus de 2 500 emplois d’ici à 2027.

« On n’est pas devenu le pays d’Europe le plus attractif depuis 2019 et à nouveau cette année par hasard, rappelle-t-il. On l’est, car on fait des réformes tous ensemble et on a porté ces réformes. On m’a donné tous les qualificatifs quand j’ai fait ça, mais on a des résultats ! Imaginez, on ne créait plus d’emplois industriels depuis presque 20 ans ! Aujourd’hui, on recrée des emplois industriels dans notre pays, parce qu’on réattire des investisseurs industriels ! Il n’y a pas de mystères, c’est du boulot. »

Emmanuel Macron s'est retrouvé face aux salariés au milieu de l’usine, à défendre son bilan économique, pressé de tourner la page des régionales, où là, les résultats n’ont pas été au rendez-vous.

► À lire aussi : Après sa victoire aux régionales, Xavier Bertrand a la présidentielle dans le viseur

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne