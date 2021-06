France: condamnation du militant «anti-négrophobie» qui avait tagué la statue de Colbert

Un employé nettoie la statue de Jean-Baptiste Colbert, devant l'Assemblée nationale à Paris, en partie recouverte le 23 juin 2020 de peinture rouge au torse et aux jambes et d’une inscription «—Négrophobie d’État—».

Ce lundi 28 juin, le Tribunal de Paris a condamné le militant anti-négrophobie à plusieurs pénalités financières. Il y a un an, le 23 Juin 2020, l'accusé Franco Lollia, porte-parole de la brigade anti-négrophobie, avait tagué de peinture rouge le socle de la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale.

Franco Lollia grosses lunettes transparentes et tee-shirt à l'effigie de son collectif brigade anti-négrophobie, était présent pour entendre le jugement du tribunal de Paris. Le militant va devoir payer une amende de 500 euros ainsi que 1 040 euros à l'Assemblée, partie civile dans cette affaire, pour le préjudice matériel. Une décision qui ne le surprend pas.

« La statue de Colbert est le symbole des crimes contre l'humanité, a-t-il insisté, et ça montre que la France n'a jamais rompu avec le code noir, sinon elle ne tolérerait pas cette présence devant l'Assemblée nationale. Donc, je ne suis nullement déçu, parce que c'est l'image que j'avais de la justice française, de la démocratie et du masque qu'elle porte. »

Son avocat Guy Florentin a des regrets. Selon lui la justice se fait complice d'un crime contre l'humanité. Alors que l'État français depuis la loi Taubira de Mai 2001, a reconnu la traite et l'esclavage comme étant un crime.

« Je constate qu'il y a désormais en France deux sortes de justice. Une pour les personnes qui font quotidiennement l'apologie de la négrophobie et qui ne sont jamais poursuivies ni condamnées. Et une autre justice pour les personnes qui dénoncent la négrophobie, et qui elles, sont poursuivies, et qui elles sont condamnées. »

Maître Guy Florentin a annoncé qu'il ferait appel de la décision de justice

