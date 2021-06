Reportage

France: portes ouvertes de la justice pour renouer la confiance avec les citoyens

Ce mardi, les professionnels de la justice se sont rassemblés dans les tribunaux pour expliquer le processus judiciaire au public et renouer la confiance entre la justice et les citoyens. REUTERS/Christian Hartmann

Texte par : RFI

La justice ouvrait ses portes partout en France ce mardi 29 juin. À l'appel des syndicats de magistrats, avocats et greffiers, les professionnels de la justice se sont rassemblés dans les tribunaux. Le but : expliquer le processus judiciaire au public et renouer la confiance entre la justice et les citoyens. Reportage au tribunal de Paris.