La France va-t-elle reconnaître le «caractère génocidaire» de la politique chinoise au Xinjiang?

Un centre de détention situé dans le Xinjiang, en Chine. © AP/Mark Schiefelbein

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La France, deviendra-t-elle le 7e pays au monde dans lequel le Parlement reconnaît le « caractère génocidaire » de la politique chinoise, dont sont victimes les quelque 11 millions d’Ouïghours et d’autres minorités musulmanes au Xinjiang en Chine ? 47 députés de tous bords (sauf PCF et France insoumise) ont déposé le 17 juin une proposition de résolution dans laquelle ils dénoncent des crimes contre l’humanité : travail forcé, tortures, viols, stérilisations de masse et surtout internements forcés dans des « camps de redressement ». Ils regrettent que le gouvernement français, jusqu’à présent, se soit contenté de dénoncer un « système de répression institutionnalisé », mais pas un génocide en cours.