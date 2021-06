Forum Génération Égalité: sur le terrain, les contextes varient et les luttes féministes aussi

Shantel Marekera, fondatrice de « Little Dreamers Foundation », directrice exécutive d'ONU Femmes Phumzile Mlambo-Ngcuka, le président français Emmanuel Macron, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres et le président du Conseil européen Charles Michel assistent à la cérémonie d'ouverture de Génération Égalité Forum au Carrousel du Louvre à Paris, France, le 30 juin 2021.

Le Forum Génération Égalité s'est ouvert ce mercredi 30 juin à Paris en présence d'Emmanuel Macron. Ce rendez-vous, co-présidé par la France et le Mexique, doit déboucher sur un plan mondial d'accélération vers l'égalité, autour de plusieurs thématiques comme les violences envers les femmes, le droit à disposer de son corps, l'éducation des filles ou encore l'égalité économique.

Publicité Lire la suite

Julieta Martinez n’a que 17 ans, mais elle est déjà une figure de la lutte pour les droits des femmes au Chili. Fondatrice de la plateforme Tremendas, qui connecte entre elles de jeunes militantes, elle explique en quoi cet engagement féministe est historiquement très fort en Amérique latine : « Nous sommes une région de révolutions et de crises, de crises sociales et structurelles, et cela, d’une certaine façon, mobilise une grande partie des femmes de la société civile et les pousse à passer à l’action et à s’imposer pour faire pression sur les gouvernements et générer du changement. »

"Las niñas debemos ser consideradas sujetos de derecho, no solo ser invitadas para la foto o para el discurso inspiracional"



Gracias a quienes me acompañaron en la inauguración del Foro #GeneraciónIgualdad en París, donde tuve un diálogo intergeneracional con @HillaryClinton pic.twitter.com/WwanqdnLtH — Julieta Martínez (@JuAMartinezO) June 30, 2021

Une instabilité, politique cette fois, qui à l’inverse dessert la cause féministe au Maghreb et au Moyen-Orient. « Regardez ce qui s’est passé en Tunisie, explique Fawzia Baba Aïssa, chargée de développement au sein du Fonds pour les femmes en Méditerranée. La Tunisie était l’un des pays où il y avait le plus d’avancées sur la question des droits des femmes. Là, il y a un État qui est conservateur, allié à des mouvements presque intégristes. On voit la tentative, chaque fois, de vouloir reculer sur des droits. Et on voit que les mouvements féministes sont forts. Et chaque fois qu’elles sont fortes, le pouvoir bascule et hésite. »

► À lire aussi : La pandémie et ses impacts sur la vie des femmes au menu du Forum Génération Égalité à Paris

Pour soutenir ces luttes, cette militante, aussi membre du collectif Génération féministe, espère que tous les États s’engagent à allouer 0,1% de leur PIB à la lutte contre les violences basées sur le genre.

Les États, organisations internationales, fondations et entreprises privées rassemblés à ce forum de l'ONU ont en tout cas annoncé à son ouverture un total de 40 milliards de dollars de nouveaux investissements destinés à promouvoir l'égalité entre les sexes, ont annoncé les organisateurs.

Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ça n'est rien moins que la moitié de l'humanité... Emmanuel Macron RFI

Une pandémie révélatrice

En marge de cette cérémonie officielle qui s'est tenue au Carrousel du Louvre, un forum en ligne réunit jusqu'à vendredi plus d'une centaine de membres de la société civile pour débattre et échanger sur ces questions. Parmi ces femmes et ces hommes, Memory Kchambwa, directrice exécutive de l'ONG FEMNET. La Kényane explique en quoi cette nouvelle pandémie a été révélatrice des nombreuses difficultés que rencontrent les femmes de son pays et du continent.

« Dans la plupart des pays africains, les femmes se trouvent dans le marché informel, donc elles sont exposées, elles sont en première ligne, Mais elles n’ont pas de protection. Souvent elles ne sont pas sur les listes pour être vaccinées en priorité. Mais si elles savent que le vaccin est disponible, elles répondent présentes. Nos pays ont la capacité de le faire. En Afrique nous avons eu la fièvre jaune, Ebola, le VIH Sida, nous avons eu tellement de pandémies, et les femmes ont toujours été sur le front pour les combattre et pour améliorer leur propre condition sociale. Mais aujourd’hui on voit que beaucoup d’entre elles ne sont pas soutenues, que leurs gouvernements ne reconnaissent même pas tout le travail que cela représente pour elles. Et c’est d’autant plus frappant avec cette pandémie, et toutes ces fermetures qui empêchent ces femmes de sortir pour gagner leur vie. »

♦ Reportage en Pologne

En Pologne, il est désormais interdit depuis cette année d'avorter en cas de grave malformation du fœtus, rapporte notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglou. Pour Wanda Nowicka, les Polonaises n’ont jamais été autant prises pour cible que par le gouvernement conservateur actuel. La militante et députée de gauche est à la tête du groupe parlementaire pour les droits des femmes. « D’une certaine façon, le parti Droit et Justice au pouvoir mène une guerre des sexes, explique-t-elle. C’est une démonstration de force, et ils ont commencé à utiliser des moyens répressifs pendant les manifestations pacifiques des femmes. Cela n’est jamais arrivé auparavant, surtout quand c’étaient des femmes qui manifestaient. C’est très dangereux et inacceptable. »

Et le gouvernement polonais pourrait aller plus loin : il a annoncé il y a quelques mois son intention de se retirer de la Convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes. Mais Wanda Nowicka veut rester optimiste : « Cela fait 30 ans que je me bats pour les droits des femmes en Pologne, et je vois une grande différence actuellement en termes de prise de conscience, en particulier chez les très jeunes ; et ces jeunes seront de futurs décideurs qui, je pense, prendront de meilleures décisions pour les femmes que le gouvernement actuel. »

Une égalité femme-homme qui passera aussi par une plus grande participation des femmes en politique, souligne Wanda Nowicka, dans un pays qui compte seulement une femme parmi les ministres.

► À écouter aussi : Forum Génération Égalité à Paris: «On attend des engagements concrets»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne