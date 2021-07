France: grève aux aéroports de Paris pour le premier week-end de départ en vacances

L'appel à la grève dans les aéroports parisiens de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly pourrait entraîner ce jeudi 1er juillet de « possibles difficultés d'accès routiers et des retards sur certains vols », a prévenu mercredi la direction du Groupe ADP, gestionnaire de ces équipements.

Trois syndicats ont déposé des préavis de grève englobant le premier week-end des grands départs en vacances. Le préavis de l'UNSA court de ce jeudi à lundi 5 juillet, tandis que la CGT et la CFE-CGC appellent à faire grève de vendredi à lundi. Ces organisations réclament le retrait d'un plan de modification des contrats de travail, qui prévoit la suppression de certaines primes.

Mercredi soir, la direction d'ADP n'avait « pas encore d'éléments chiffrés » sur la mobilisation de jeudi, a-t-elle indiqué. « À ce stade, nous mettons tout en oeuvre pour limiter l'impact de la grève et la gêne pour le trafic aérien et les passagers », a-t-elle ajouté.

La direction conseille aux voyageurs « d'anticiper » leur arrivée dans les aéroports et met en garde contre de « possibles difficultés d'accès routiers et des retards sur certains vols ». Le compte Twitter d'ADP « relaiera » jeudi « en temps réel » les informations sur ce mouvement social, a précisé le groupe.

« Même si la direction d'ADP veut en minimiser l'impact, le mouvement aura des répercussions plus importantes que vendredi dernier, où déjà des retards importants ont été constatés et 10 000 bagages égarés », a déclaré à l'AFP Daniel Bertone de la CGT. Pour ce responsable syndical, « il n'est pas à exclure des annulations » de vols, « selon la durée des blocages dans et devant les terminaux » de Roissy et Orly.

La direction nous demande de faire de nouveaux efforts supplémentaires alors que nous avons déjà accepté un plan de départ de 18% des effectifs. Daniel Bertone, secrétaire général de la CGT ADP

Les syndicats demandent le retrait du plan d'adaptation des contrats de travail (PACT) prévoyant la suppression de primes. En cas de refus, les salariés s'exposent à un licenciement. ADP a justifié ces mesures par la nécessité de réaliser des économies, alors que la pandémie de Covid-19 a considérablement affecté l'activité du groupe, majoritairement détenu par l'État.

