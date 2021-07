Présidentielle 2022 en France: Xavier Bertrand veut s'imposer comme le seul candidat de la droite

C'est ce vendredi 2 juillet que Xavier Bertrand sera officiellement réélu président des Hauts-de-France pour un second mandat. Mais en coulisses, celui qui avait fait de sa réélection à la région la condition d'une candidature à la présidentielle s'active, avec un objectif : s'imposer comme le seul candidat de la droite en 2022.

Rien que cette semaine : une rencontre discrète avec des députés près de l'Assemblée, des dizaines de coups de téléphone, une entrevue avec le patron des sénateurs Bruno Retailleau, et cet été un tour de France. Xavier Bertrand accélère.

Alors que le parti LR, qu'il a quitté voilà 4 ans, se déchire sur l'organisation d'une primaire, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy multiplie les contacts avec une idée derrière la tête : convaincre des figures de droite de se rallier derrière lui.

Un match déjà joué ?

« Xavier Bertrand a compris qu'il avait besoin du parti », décrypte un membre de la direction. « Sans le parti il n'aura pas d'argent, pas de troupes et du mal à trouver les 500 signatures d’élus locaux », renchérit l'entourage d'un possible candidat.

« On est devant dans les sondages donc on continue notre bonhomme de chemin », répond le député pro-Bertrand Julien Dive. Un fin connaisseur de la droite constate au contraire que malgré sa réélection triomphante, Xavier Bertrand n'a ni tué le match face à Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse, ni enregistré le moindre ralliement de taille.

