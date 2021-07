France: trois Ehpad sur quatre ont été touchés par le Covid-19 en 2020

En France, alors que les autorités sanitaires tentent de convaincre les personnels soignants de se faire vacciner et envisagent même de rendre les injections obligatoires pour ces professionnels, la Direction des études et des statistiques des ministères sociaux (travail, santé et économie) publie un rapport ce 1er juillet sur l'évolution de l'épidémie dans les Ehpad en France métropolitaine. Selon la Drees, ces établissements publics ont été particulièrement frappés par la maladie.

En 2020, près de 30 000 résidents des Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) sont décédés. Seulement un quart de ces maisons de retraite publiques ont été épargnées par l'épidémie. Sur les 7 500 établissements pour personnes âgées dépendantes que compte la France métropolitaine, plus de 72% ont été touchés par le Covid-19. 20% ont même déclaré un épisode critique, avec au moins 10 résidents malades ou 10% de décédés.

Près de 600 000 personnes vivent en Ehpad aujourd'hui. Plus d'une sur trois a contracté le virus l'année dernière. 5% y ont succombé. À l'image du reste du pays, ces établissements ont traversé deux vagues de contamination. La première était concentrée sur le nord et l'est de la France. La deuxième a frappé l'ensemble du territoire, faisant deux fois plus de malades que la première, mais le même nombre de morts. Sûrement grâce aux tests et donc à la détection des cas asymptomatiques et une meilleure prise en charge des formes les plus graves.

Selon la Drees, la vaccination qui a commencé dans les Ehpad fin 2020 a permis de faire baisser la pression sur ces établissements. Près de 4 700 personnes sont décédées en janvier et février dernier, des suites de la maladie. Ce chiffre est tombé à 600 pour les trois mois suivants.

