France: la crise sociale et l’après-pandémie au cœur des rencontres économiques d’Aix

Au moment où l’on redoute en France une nouvelle vague de Covid-19, les experts et les décideurs réunis pendant tout le week-end pour les rencontres économiques d’Aix-en-Provence, dans le sud du pays, planchent sur l’après-pandémie, et sur la difficulté de gouverner après cette crise. C’est ce qui ressort de l’enquête effectuée par l’Institut français d'opinion publique (IFOP) sur les attentes des Français présentée ce samedi aux rencontres d’Aix.

Avec notre envoyée spéciale, Dominique Baillard

Au moment où l’on commence à parler de la sortie du « quoi qu’il en coûte », va-t-on vers une nouvelle crise sociale ? C’est la crainte qui s’exprime en filigrane à travers l’enquête présentée samedi 3 juillet par Jérôme Fourquet, le directeur de l’Institut français d'opinion publique (IFOP) : « La façon dont avait été gérée la crise du Covid-19 a conforté beaucoup de Français dans des représentations économiques qui peuvent à terme poser problème. Quand les politiques veulent, ils peuvent. Comment va-t-on réagir quand on va progressivement retirer la perfusion ? »

Pour la classe politique, « restaurer les finances publiques est un devoir », estime Xavier de Romanet, « mais comment vont-ils faire ? » s’interroge le patron des aéroports de Paris. « Il va y avoir des difficultés à l’exercice de la fonction politique dans les dix ans qui viennent qui va être totalement inconnue. Pour l’ensemble de nos compatriotes, l’idée même de la reprise de contrôle des finances publiques est un gros mot ! »

« Le message des “gilets jaunes” des ronds-points n’a toujours pas trouvé de réponse dans notre pays ». C’est Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, conforté par les régionales et candidat à la présidentielle qui lance cette mise en garde. « Et si l’on pense aujourd’hui qu’on va pouvoir enjamber tout cela et repartir comme avant, en indiquant aussi qu’on est sur une reprise économique, très bien, et qu’il y a le retour de la croissance, tant mieux ! Mais la croissance n’est jamais égale pour tous. La crise que nous avons connu des “gilets jaunes” est un dernier avertissement, et nous connaîtrons une secousse plus importante. »

Dans la campagne de l’élection de 2022, le thème de la crise sociale qui gronde s’est déjà imposé.

