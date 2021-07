Jean Castex, un an à Matignon sous le signe du Covid-19

Son nom était peu connu des Français. Jean Castex est arrivé à Matignon il y a un an. Le 3 juillet 2020, il prenait la place du populaire Édouard Philippe. Le maire de la petite ville de Prades dans les Pyrénées-Atlantiques devait incarner la relance du pays après le Covid. Il a finalement été rattrapé par la crise sanitaire. Retour sur ses douze mois dans la lessiveuse de Matignon.

Ses lunettes et son accent du Sud-Ouest sont devenus familiers pour les Français. Jean Castex aura fait de sa proximité avec la France rurale sa marque de fabrique en effectuant pas moins de 180 déplacements en un an. Entre signatures d’accords sur le plan de relance, visites de commissariats et rencontres avec des jeunes du Service national universel, ce passionné de rugby a labouré le terrain pour se faire connaître et renouer le lien entre Paris et les territoires.

Un profil qui divise au gouvernement

« Accessible, facilitateur, bienveillant, proche des gens », le style Castex séduit une partie de son gouvernement... « Ça tourne mieux qu’avant », salue un secrétaire d'État qui se souvient n'avoir vu Édouard Philippe que 20 minutes en tête à tête. Un Premier ministre « qui fait le boulot, toujours prêt à prendre des balles », félicite un cadre de la majorité.

« Transparent, sans poids politique, sans autorité »... D'autres macronistes n'épargnent pas le locataire de Matignon. « C'est pas parce qu'on a l'accent qu'on représente les territoires », tacle le conseiller d'un ministre, déçu par la campagne des régionales à mi-temps de Jean Castex.

Plus humain que politique

L’accord entre En Marche et Les Républicains en Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’occasion des élections régionales est pour l’instant son seul fait d’arme politique. Une initiative qui a mis le feu à la droite. L’opération déstabilisation est réussie, les maires de Nice et Toulon ont claqué la porte des Républicains, le président sortant de la région Renaud Muselier a été réélu, mais Jean Castex n’en a tiré aucun bénéfice personnel.

Celui qui devait incarner l’apaisement après un an de Covid-19 s’est retrouvé accaparé par la crise sanitaire. Sans troupes, sans soutiens politiques, Jean Castex cherche toujours sa place à la tête de la majorité.

Le Premier ministre continue de souffrir de la comparaison avec son prédécesseur qui avait su s’appuyer sur le parti Agir et sur des compagnons de route rodés à la vie politique.

Quand Jean Castex soufflera sa première bougie à Matignon dans une entreprise de Corbeil-Essonnes, Édouard Philippe sera le héros d'un documentaire diffusé dimanche soir à la télévision.

