France: Emmanuel Macron à l'heure du choix sur une possible réforme des retraites

Emmanuel Macron devrait profiter de ce rendez-vous avec les syndicats pour savoir jusqu'où il pourrait aller et à quelle échéance il pourrait relancer la réforme des retraites (Image d'illustration). Thomas SAMSON / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les syndicats et le patronat ont rendez-vous à l'Élysée ce mardi 6 juillet. Les partenaires sociaux sont reçus par Emmanuel Macron. Le chef de l'État doit en dire plus sur ses priorités pour la fin du quinquennat, notamment sur une possible réforme des retraites. Un dossier explosif à l'approche de la présidentielle.