France: plusieurs figures de la droite passent à l'offensive pour une primaire ouverte

Alors que Xavier Bertrand a pris une longueur d'avance dans les sondages, trois candidats potentiels de la droite à la présidentielle signent une tribune, lundi. Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau réclament l'organisation d'une primaire ouverte « dès que possible ».

S’ils obtiennent gain de cause, ils pourraient bien s’affronter à l’automne. En attendant, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et Bruno Retailleau ont un objectif commun, une primaire, et un ennemi commun, Xavier Bertrand.

Dans une tribune publiée dans Le Figaro, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l’initiative, et la présidente de la région Île-de-France, tous deux réélus confortablement il y a dix jours, ainsi que le patron des sénateurs Les Républicains (LR) plaident pour l’organisation d’une primaire de la droite et du centre ouverte « dès que possible ».

Isoler Xavier Bertrand

Une offensive lancée à quelques heures d’un bureau politique consacré à la préparation de la présidentielle et destinée surtout à isoler Xavier Bertrand qui refuse pour l’instant toute primaire. « L’homme ou la femme providentiels ne s’est pas imposé », taclent les grands élus dans une allusion à peine voilée à l’ex-LR.

« S’il persiste, il apparaîtra comme le diviseur », croit-on chez Laurent Wauquiez. La réponse d’un député pro-Xavier Bertrand : « Le gruppetto essaie de ne pas être disqualifié ». Un été qui s’annonce mouvementé à droite.

